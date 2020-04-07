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ABD'de koronavirüs nedeniyle 10 binden fazla kişi öldü

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 335'e yükseldi.

AA |
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ABD'de koronavirüs nedeniyle 10 binden fazla kişi öldü

Koronavirüs Çin ve İtalya'da etksini azaltmaya başlarken, salgının merkez üssü halini alan ABD'de bilançolar ağırlaşıyor.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

ÖLÜ SAYISI 10 BİN 335'E YÜKSELDİ

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı, 10 bin 335 oldu.

VAKA SAYISI 347 BİNE ULAŞTI

Ülkede tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısı ise 347 bini buldu.

ABD'de koronavirüs nedeniyle 10 binden fazla kişi öldü

NEW YORK SALGININ EN ETKİLİ OLDUĞU EYALET

ABD'de en çok vaka ve ölüm, New York'ta bulunuyor. New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, eyalette virüs nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü, vaka sayısının ise 130 bini geçtiğini duyurmuştu.

DÜNYADA EN FAZLA KORONAVİRÜS VAKASI ABD'DE

ABD, dünyada, koronavirüs salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunuyor. ABD'yi, 135 bin 32 vaka ile İspanya, 132 bin 547 vaka ile İtalya takip ediyor.

ABD'de koronavirüs nedeniyle 10 binden fazla kişi öldü

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