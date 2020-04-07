ABD'de korona ölümleri artıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, sırasıyla Çin, İran, İtalya ve İspanya'dan sonra ABD'de de etkisini artırmaya başladı.

BİRÇOK ÖLÜM YAŞANACAK DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, hafta içinde yaptığı açıklamalarda, koronavirüs salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini belirterek, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın bu açıklamaları, ülkeden gelen haberlere bakılınca doğru çıkmış gibi görünüyor.

ÖLÜ SAYISINDA 2 GÜNDE REKOR ARTIŞ GÖSTERDİ

Dünya genelinde 77 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgın ABD'de son 2 günde, günlük bilançoda artışa neden oldu.

2 GÜNDE 2 BİN 500 ÖLÜM

Salgının kendini daha çok New York'ta hissettirmesine karşın, ülkenin tamamına yayılan virüs, dün ABD genelinde bin 151 can alırken bugün sayı bin 349'a ulaştı.

Böylece ABD'de iki günde korona nedeniyle 2 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM VAKA 370 BİNİ, ÖLÜM İSE 11 BİNİ GEÇTİ

Toplam vaka sayısında, İtalya ve Çin'i de geçtiğimiz günlerde geride bırakan ABD'de koronavirüs ile enfekte olan insan sayısı 370 bini geçti.

Son iki günde gelen 2 bin 500 ölüm ile ise toplam hayatını kaybedenlerin sayısı, 11 bini aşmış durumda.



