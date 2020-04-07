taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7623
Euro
7.3677
Altın
1655.92
Borsa
92381.82
Gram Altın
360.192
Bitcoin
49600.13

ABD'de korona ölümleri artıyor

ABD'ye tamamen yayılan koronavirüs salgını, 2 günde 2 bin 500 can aldı.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD'de korona ölümleri artıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, sırasıyla Çin, İran, İtalya ve İspanya'dan sonra ABD'de de etkisini artırmaya başladı.

BİRÇOK ÖLÜM YAŞANACAK DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, hafta içinde yaptığı açıklamalarda, koronavirüs salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini belirterek, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın bu açıklamaları, ülkeden gelen haberlere bakılınca doğru çıkmış gibi görünüyor.

ABD'de korona ölümleri artıyor

ÖLÜ SAYISINDA 2 GÜNDE REKOR ARTIŞ GÖSTERDİ

Dünya genelinde 77 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgın ABD'de son 2 günde, günlük bilançoda artışa neden oldu.

2 GÜNDE 2 BİN 500 ÖLÜM

Salgının kendini daha çok New York'ta hissettirmesine karşın, ülkenin tamamına yayılan virüs, dün ABD genelinde bin 151 can alırken bugün sayı bin 349'a ulaştı.

Böylece ABD'de iki günde korona nedeniyle 2 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM VAKA 370 BİNİ, ÖLÜM İSE 11 BİNİ GEÇTİ

Toplam vaka sayısında, İtalya ve Çin'i de geçtiğimiz günlerde geride bırakan ABD'de koronavirüs ile enfekte olan insan sayısı 370 bini geçti.

Son iki günde gelen 2 bin 500 ölüm ile ise toplam hayatını kaybedenlerin sayısı, 11 bini aşmış durumda.


İlginizi Çekebilir
İngiltere'de koronadan can kaybı 5 bin 655'e çıktı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 758 kişi daha artarak, 5 bin 655'e yükseldi.
İngiltere güzellik kraliçesi koronavirüs için döndü
Ziyaret için gittiği Hindistan'dan apar topar dönen 24 yaşındaki güzel, İngiltere'de korona hastalarına yardımcı oluyor.
Boris Johnson'ın hayatta kalma şansı yüzde 54
İngiliz basınında, koronavirüse yakalanan Başbakan Boris Johnson'ın hayatta kalma olasılığı değerlendirildi.
Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 74 bini aştı
Koronavirüs nedeniyle 74 bin 806 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başörtülü kadının spor yaptığı görüntüler tepki topladı
Başörtülü kadının spor yaptığı görüntüler tepki topladı
863
Yarbay olduğunu iddia eden kişiden polise hakaret
Yarbay olduğunu iddia eden kişiden polise hakaret
1400
Çin'e koronadan tazminat davaları başlıyor
Çin'e koronadan tazminat davaları başlıyor
352
Korona testinden kaçan kişi ölü bulundu
Korona testinden kaçan kişi ölü bulundu
94
Boateng, Almanya'ya gitti
Boateng, Almanya'ya gitti
84
Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı
Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı
221
Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için tarih verdi
Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için tarih verdi
123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir