ABD'de korona önlemi olarak kapatılan plajlar açıldı

Koronavisür salgınında, 37 bin 625 kişinin hayatını kaybettiği, 700 binden fazlasının da enfekte olduğu ABD'de, bazı eyaletlerde önlemler gevşetilmeye başlandı.

PARK VE PLAJLAR YENİDEN AÇILDI

Bu kapsamda Florida eyaletinde kapatılan park ve plajlardan bazıları açıldı.

Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette bazı plajların açılmasına onay verdiğini açıkladı.

SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Yürüyüş, koşu, sörf, yüzme, bisiklet sürme gibi egzersizler için açılan bazı park ve plajlar, 06.00-11.00 ve 17.00-20.00 saatlerinde serbest olacak.

Plajlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ise Twitter'da tepkilere neden oldu.

EYALETTE 740 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

30 Nisan'a kadar ''Evde kal'' talimatının uygulandığı Florida'da şimdiye kadar 25 binden fazla kişi koronaya yakalanırken, 740 kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.





