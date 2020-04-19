taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

ABD'de korona önlemi olarak kapatılan plajlar açıldı

Florida'da koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan bazı sosyal alanlar yeniden faaliyet göstermeye başladı.

DHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

ABD'de korona önlemi olarak kapatılan plajlar açıldı

 

Koronavisür salgınında, 37 bin 625 kişinin hayatını kaybettiği, 700 binden fazlasının da enfekte olduğu ABD'de, bazı eyaletlerde önlemler gevşetilmeye başlandı.

PARK VE PLAJLAR YENİDEN AÇILDI

Bu kapsamda Florida eyaletinde kapatılan park ve plajlardan bazıları açıldı.

Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette bazı plajların açılmasına onay verdiğini açıkladı.

ABD'de Florida sakinleri koronavirüs dinlemedi -1

SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Yürüyüş, koşu, sörf, yüzme, bisiklet sürme gibi egzersizler için açılan bazı park ve plajlar, 06.00-11.00 ve 17.00-20.00 saatlerinde serbest olacak.

Plajlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ise Twitter'da tepkilere neden oldu.

ABD'de Florida sakinleri koronavirüs dinlemedi -2

EYALETTE 740 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

30 Nisan'a kadar ''Evde kal'' talimatının uygulandığı Florida'da şimdiye kadar 25 binden fazla kişi koronaya yakalanırken, 740 kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.

ABD'de Florida sakinleri koronavirüs dinlemedi -3

ABD'de Florida sakinleri koronavirüs dinlemedi -4

İlginizi Çekebilir
Trump: Çin koronayı kasten yaydıysa sonuçlarını öder
Donald Trump, Çin'in koronavirüs salgınından kasten sorumluysa bunun sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.
İngiltere'de koruyucu ekipman eksikliği
İngiliz yetkililer, sağlık çalışanlarından tek kullanımlık tulumları yıkayıp tekrar giymelerini istedi.
Putin, Paskalya kutlamasına evinden katılacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya ayinine katılmayacak ve koronavirüs pandemisi nedeniyle resmi konutundaki şapelde mum yakacak.
Maldivler’de sürat tekneleri kundaklandı
Tatil cenneti Maldivler'de limana demirlenmiş sürat tekneleri, deniz ambulansı ve 2 sandal, alev alev yandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
345
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
475
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
53
İzmir'de cezaevinden çıkan şahıs cinayet işledi
İzmir'de cezaevinden çıkan şahıs cinayet işledi
129
Fahrettin Altun'dan Orhan Koloğlu için başsağlığı mesajı
Fahrettin Altun'dan Orhan Koloğlu için başsağlığı mesajı
8
Trump: Çin koronayı kasten yaydıysa sonuçlarını öder
Trump: Çin koronayı kasten yaydıysa sonuçlarını öder
9
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı denetimleri
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı denetimleri
2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir