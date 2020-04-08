ABD'de koronadan bir günde yaklaşık 2 bin kişi öldü

Çin genelinde salgın büyük oranda kontrol altına alınırken, koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde de karantina kaldırıldı ancak ABD salgının merkez üssü halini aldı.

Dünya genelinde en fazla vaka sayısına sahip ABD, her geçen gün bir günde en fazla ölüm açıklayan ülke oluyor.

Johns Hopkins Üniversitesi, koronavirüs pandemisinin ABD'deki son bilanço rakamlarını yayınladı.

SON 24 SAATTE BİN 939 KİŞİ ÖLDÜ

Üniversiteden yapılan açıklamada, son 24 saatte ABD'de koronavirüs kaynaklı olarak bin 939 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sözgelimi rakam, ABD'de koronavirüse bağlı en yüksek günlük ölüm olarak kayda geçti.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 12 BİN 722

Açıklamada toplam ölü sayısının 12 bin 722'ye yükseldiği kaydedildi.

Üniversitenin açıkladığı verilere göre bundan önce en yüksek günlük ölüm 4 Nisan'da bin 344 olarak kaydedilmişti.