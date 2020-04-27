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ABD'de koronadan can kaybı 55 bine dayandı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 24 saatte 943 kişi daha hayatını kaybetti.

AA |
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ABD'de koronadan can kaybı 55 bine dayandı

Dünya genelinde koronavirüsten en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 702 artışla 965 bin 951'e yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 943 artarak, 54 bin 877'ye ulaştı.

ABD'NİN ARDINDAN İSPANYA İKİNCİ SIRADA

ABD'yi 229 bin 422 vakayla İspanya, 197 bin 675 vakayla İtalya ve 162 bin 220 vakayla Fransa takip ediyor.

ABD'de koronadan can kaybı 55 bine dayandı

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken, onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

New York'taki vaka sayısı 288 bin 45, ölü sayısı ise 22 bin 269 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de koronadan can kaybı 55 bine dayandı

440 BİNDEN FAZLA TEST YAPILDI

ABD'de şimdiye kadar 5 milyon 441 bin 79 kişiye koronavirüs testi yapılırken, iyileşen hasta sayısı ise 107 bin 45'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerde 126 bin 647 kişinin koronavirüs tedavisi ise sürüyor.

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