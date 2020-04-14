ABD'de koronadan kısır kalma korkusu

Koronavirüs salgınında en çok ölüm vakasının meydana geldiği ABD'de, erkekleri kısırlık korkusu sardı.

YOĞUNLUK YÜZDE 20 ARTTI

Amerika'nın bazı önde gelen sperm dondurma klinikleri, satışlarında yüzde 20 yükselme olduğunu belirtti.

Koronavirüsün ‘kısırlığa’ neden olduğuna dair herhangi bir çalışma olmamasına rağmen, erkeklerin bu konuda endişe ettiklerini belirtildi.

KADINLAR DA KISIR OLMAKTAN KORKUYOR

ABD’de bu konuda çalışma yapan ve önde gelen bir klinikte çalışan yetkili, erkeklerde salgın sebebiyle oluşan korkunun bilimsel çalışmalara dayanmadığını açıkladı.

New York’ta hizmet veren başka bir klinik ise başvuruların sadece erkeklerden gelmediğini ve kadınlarında aynı kısırlık korkusunu yaşadığını vurgulayarak, yüzlerce Amerikalı erkeğin spermlerini dondurma kararı aldığını açıkladı.