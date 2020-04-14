taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7927
Euro
7.4465
Altın
1723.82
Borsa
97787.16
Gram Altın
375.988
Bitcoin
46301.79

ABD'de koronadan kısır kalma korkusu

Koronavirüsün kısırlığa neden olduğu söylentisi Amerika'da, sperm dondurma merkezlerinde yoğunluğa neden oldu.

DHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'de koronadan kısır kalma korkusu

Koronavirüs salgınında en çok ölüm vakasının meydana geldiği ABD'de, erkekleri kısırlık korkusu sardı.

YOĞUNLUK YÜZDE 20 ARTTI

Amerika'nın bazı önde gelen sperm dondurma klinikleri, satışlarında yüzde 20 yükselme olduğunu belirtti.

Koronavirüsün ‘kısırlığa’ neden olduğuna dair herhangi bir çalışma olmamasına rağmen, erkeklerin bu konuda endişe ettiklerini belirtildi.

KADINLAR DA KISIR OLMAKTAN KORKUYOR

ABD’de bu konuda çalışma yapan ve önde gelen bir klinikte çalışan yetkili, erkeklerde salgın sebebiyle oluşan korkunun bilimsel çalışmalara dayanmadığını açıkladı.

New York’ta hizmet veren başka bir klinik ise başvuruların sadece erkeklerden gelmediğini ve kadınlarında aynı kısırlık korkusunu yaşadığını vurgulayarak, yüzlerce Amerikalı erkeğin spermlerini dondurma kararı aldığını açıkladı.

ABD'de koronadan kısır kalma korkusu

İlginizi Çekebilir
Putin: Rus ekonomisi ciddi bir baskı altında
Koronavirüsün etkilerine ilişkin konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ticaret ve iş gücünü olumsuz etkilemeye devam ediyor" dedi.
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Artış görülüyor
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, "Bazı ülkelerde koronavirüste vaka sayısında düşüş görülürken, İngiltere ve Türkiye'de hala vaka sayısında artış görülüyor" ifadelerini kullandı.
İran'da son 24 saatte koronadan 98 kişi öldü
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 98 artarak, 4 bin 683'e yükseldi.
Dünyada korona ölümleri 120 bini geçti
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 434'e, vaka sayısı 1 milyon 933 bin 800'e ulaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
951
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
654
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
263
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
277
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
397
Yasmin Erbil'den karantina dansı
Yasmin Erbil'den karantina dansı
197
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
592
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir