ABD'de koronadan ölen Türkler'in sayısı 13'e yükseldi

ABD’de koronavirüs salgını, Türkler'in de hayatını kaybetmesine neden oldu.

New York'ta yaşayan 72 yaşındaki N.Y., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

N.Y., 22 Mart’ta kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Brooklyn Mouth Sinai Kings Hywy Hastanesinde tedavi görürken korona virüs hastalığına yakalanmıştı.

KORONAVİRÜS, 13 TÜRK'ÜN ÖLÜMÜNE YOL AÇTI

Kalp krizini atlatan N.Y., aynı hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. N.Y.’nin hayatını kaybetmesi sonucu ise ülkede korona virüsten hayatını kaybeden Türkler'in sayısı 13'e yükseldi.

HANGİ EYALETTE KAÇ TÜRK YAŞAMINI YİTİRDİ

New Jersey'de 7, New York'ta 3, Pensilvanya’da 2 ve Illinois eyaletinde 1 kişi olmak üzere toplamda 13 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.