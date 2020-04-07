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ABD’de koronadan ölenlerin sayısı 10 bin 989’a yükseldi

ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1342 kişi artarak, 10 bin 989 oldu.

DHA |
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ABD’de koronadan ölenlerin sayısı 10 bin 989’a yükseldi

Koronavirüs ABD' de can almaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1342 kişi artarak, 10 bin 989’a yükseldi.

VİRÜS TESPİT EDİLENLERİN SAYISI ARTTI

ABD'de koronavirüsün bilançosu giderek ağırlaşıyor.

Salgın tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 30 bin 739 kişi artarak 368 bin 376’ya çıktı.

ABD’de koronadan ölenlerin sayısı 10 bin 989’a yükseldi

TRUMP, JOHNSON İÇİN UZMAN YOLLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın tedavisi için ABD’den uzman gönderdiğini belirtti.

Johnson’ın yoğun bakıma kaldırılması karşısında üzüldüğünü söyleyen Trump, Johnson için ‘güçlü’ ve ‘kararlı’ ifadelerini kullandı.

ABD’de koronadan ölenlerin sayısı 10 bin 989’a yükseldi

1 MİLYON 790 KİŞİ TEST EDİLDİ

Trump, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 790 bin kişinin koronavirüs için test edildiğini söyledi ve diğer ülkelere atıfta bulunarak, “Eğer bizim yaptığımız kadar test yapmış olsalardı bizden daha fazla vakaları olurdu” dedi.

Trump aynı zamanda ülkede günlük 125 bin kişiye test yapıldığını belirterek, “Eğer test yaparsanız, vakalarınız olur” dedi.

ABD’de koronadan ölenlerin sayısı 10 bin 989’a yükseldi

TRUMP VE PENCE YENİDEN TEST YAPTIRACAK

Johnson’ın yoğun bakıma alınmasının ardından Trump kendisi ve Başkan Yardımcısı Mike Pence için birkaç test daha yaptırabileceklerini söyledi.

ABD’de koronadan ölenlerin sayısı 10 bin 989’a yükseldi

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