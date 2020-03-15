taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3295
Euro
7.033
Altın
1529.83
Borsa
95605.22
Gram Altın
311.389
Bitcoin
35846.85

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 58'e yükseldi

Beyaz Saray'da virüse karşı düzenli olarak "ateş ölçümü" gibi tedbirlere başlandı.

AA | 15.03.2020 - 09:56..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı güncel rakamlara göre, vaka sayısının 2 bin 700'ü geçtiği ve ölü sayısının ise 58'e yükseldiği bildirildi.

Gündüz saatlerinde koronavirüs kaynaklı ilk ölümü açıklayan New York eyaletinin ardından, başkent Washington DC ile komşu olan Virginia eyaletinde ve Louisiana eyaletinde de koronavirüs kaynaklı ilk ölümlerin gerçekleştiği kaydedildi.

İNGİLTERE VE İRLANDA DA YASAK LİSTESİNDE

Öte yandan ABD yönetimi, Avrupa'dan ABD'ye gelen tüm seyahatleri askıya aldığı yasak listesine İngiltere ve İrlanda'yı da eklediğini bildirdi.

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 58'e yükseldi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Schengen bölgesi ülkelerinin tamamını kapsayan yasak listesine İngiltere'deki vaka ve ölümlerin artması sebebiyle bu ülkeyi ve İrlanda'yı da eklediklerini bildirdi.

DÜZENLİ ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Diğer yandan Beyaz Saray'daki tüm görevlilerin ve medya mensuplarının düzenli olarak virüse karşı ön tedbir kapsamında "ateşlerinin ölçülmesine" başlandığı açıklandı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ateş ölçüm uygulamasının Mike Pence dahil herkesi kapsadığı ve ateşi 100F (37.8C) üzerinde olan kişilerin şüpheli kabul edileceği bilgisi yer aldı.

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 58'e yükseldi

16 EYALETTE OKULLAR KAPANDI

ABD’de koronavirüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 16 eyalette ilk ve orta dereceli okulların kapandığı bildirildi.

Söz konusu okulların kapanması, bu okullarda "yemek desteği programından" faydalanan dar gelirli ailelerin çocuklarının kahvaltı ve öğle yemeklerine erişmesini ciddi şekilde zorlaştırdı.

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 58'e yükseldi

YEMEK TARTIŞMASI

New York ve Los Angeles gibi yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde ücretsiz ya da indirimli yemek desteği alan yüz binlerce çocuğun okulların kapanmasıyla zor durumda kaldığı, bu çocukların evlerine yemeklerin nasıl ulaştırılacağı konusundaki tartışmalar ulusal medyaya yansıdı yansıdı.

Yerel yetkililer, acele ile alınan okul kapatma kararları neticesinde yemek desteğinin söz konusu dar gelirli ailelere nasıl ulaştırılacağı konusunda hazırlıksız yakalandıklarını ifade ediyor.

ABD'de ana okulu ile 8. sınıf arasında eğitim gören 50 milyon ilköğretim öğrencisinden yaklaşık 22 milyonu, günlük beslenmeleri için ücretsiz ya da indirimli yemek destek programına ihtiyaç duyuyor.

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 58'e yükseldi

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 58'e yükseldi

İlginizi Çekebilir
İspanya Başbakanı'nın eşinde koronavirüs tespit edildi
Maria Begona Gomez Fernandez'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Yeni Zelanda’daki katliamın birinci yılı
Christchurch kentindeki camilere düzenlenen terör saldırısının ilk yılında hayatını kaybeden 51 kişi anıldı.
Londra’da yeni doğan bebeğe korona teşhisi kondu
Yeni doğan bebek, teşhisin konulmasının ardından, koronavirüsün en genç vakası oldu.
Sarı Yelekliler, polisi korona ile korkuttu
Salgın nedeniyle gösterilerin yasak olmasına rağmen, Sarı Yelekliler bir kez daha sokaklara çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
853
Trump'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Trump'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
73
Diyanet İşleri Başkanı, umreden dönenleri uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, umreden dönenleri uyardı
179
Konyaspor'dan hakeme gol göndermeli paylaşım
Konyaspor'dan hakeme gol göndermeli paylaşım
64
Ruhani'den dünya liderlerine: ABD yaptırımlarına uymayın
Ruhani'den dünya liderlerine: ABD yaptırımlarına uymayın
44
Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor
Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor
22
Balon balığı kuyruğu getirene 5 lira
Balon balığı kuyruğu getirene 5 lira
14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir