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ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 8503'e yükseldi

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1340 artış gösterdi.

AA |
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ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 8503'e yükseldi

Dünyada koronavirüs salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 712 artışla 312 bin 249'a, ölü sayısı da 1340 artarak 8 bin 503'e çıktı.

ABD'DE DURUM KÖTÜYE GİDİYOR

Böylece "ABD'de 1 günde virüs kaynaklı en yüksek ölüm sayısı" gerçekleşmiş oldu. Dünya genelinde ABD'yi 130 bin vakayla İspanya ve 124 bin vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 8503'e yükseldi

BAZI EYALETLERDE SON DURUM

Öte yandan, ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgının en fazla etkili olduğu eyalet New York olmaya devam ediyor.

New York eyaletinde dün 103 bin 169 olan vaka sayısı 11 bin 5 artışla 114 bin 174'e çıkarken, New York'u 34 bin 124 vakayla New Jersey, 14 bin 225 vakayla da Michigan takip ediyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Can kaybı bakımından da New York 3 bin 565 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 846 ile New Jersey ve 540 ile Michigan eyaletleri izliyor.

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