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ABD'de koronavirüs nedeniyle 1 Türk daha öldü

ABD’de yaşayan bir Türk vatandaşının daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İHA | 26.03.2020 - 05:01..
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ABD’nin New Jersey eyaletinin Paterson kentinde yaşayan 80 yaşındaki E.K.’nin koronavirüs salgınından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Korona virüsten hayatını kaybeden 80 yaşındaki E.K.’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) toprağa verileceği belirtildi. E.K.’nin Paterson kentinde kılınacak cenaze namazına koronavirüs salgınından dolayı sadece aile yakınlarının katılacağı açıklandı.

ABD'DE TOPLAM 2 TÜRK KORONA NEDENİYLE ÖLDÜ

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde koronavirüs salgınında dün hayatını kaybeden 44 yaşında 3 çocuk annesi B.G.’nin cenazesinin New York eyaletinde toprağa verileceği öğrenildi.

ABD'de koronavirüs nedeniyle 1 Türk daha öldü

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