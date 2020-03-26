ABD'de koronavirüs nedeniyle 1 Türk daha öldü

Denizli’de hastanede reçete yazılarak rapor verilen şahıs hastaneden çıktıktan sonra polis ve özel sağlık ekipleri tarafından koronavirüs şüphesiyle yakalandı.

Trump, koronavirüs tedbirleri kapsamında Teksas ve Florida’da olağanüstü hal ilan etti.

ABD'nin Teksas ve Florida eyatlerinde OHAL ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puro ve sigarillonun ÖTV oranı yüzde 80'e çıkarıldı.

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Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan yerlere baskın

Bursa'da yasağa rağmen açık olan gece kulübüne düzenlenen operasyonda çalışan, müşteri ve yaralama suçundan aranan toplam 20 kişi gözaltına alındı.