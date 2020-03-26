ABD'de koronavirüs nedeniyle 1 Türk daha öldü

ABD’nin New Jersey eyaletinin Paterson kentinde yaşayan 80 yaşındaki E.K.’nin koronavirüs salgınından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Korona virüsten hayatını kaybeden 80 yaşındaki E.K.’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) toprağa verileceği belirtildi. E.K.’nin Paterson kentinde kılınacak cenaze namazına koronavirüs salgınından dolayı sadece aile yakınlarının katılacağı açıklandı.
ABD'DE TOPLAM 2 TÜRK KORONA NEDENİYLE ÖLDÜ
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde koronavirüs salgınında dün hayatını kaybeden 44 yaşında 3 çocuk annesi B.G.’nin cenazesinin New York eyaletinde toprağa verileceği öğrenildi.