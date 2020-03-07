taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0876
Euro
6.8843
Altın
1674.19
Borsa
109600.53
Gram Altın
327.721
Bitcoin
55558.1

ABD’de koronavirüs nedeniyle bazı okullar tatil

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Bucks County bölgesinde koronavirüs nedeniyle beş okulun kapatıldığı açıklandı.

İHA | 07.03.2020 - 07:50..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Çin’de ortaya çıkan korona virüs, dünya ülkelerine yayılırken panik yaratmaya devam ediyor. Pensilvanya eyaletinin Bucks County bölgesinde 2 ilkokul, 2 ortaokul ve bir lisede bazı öğrenci ve okul personelinde virüs belirtilerinin ortaya çıkmasıyla, okullar önlem amaçlı kapatıldı.

2 KİŞİDE KORONAVİRÜS ÇIKTI

Pensilvanya Valisi Tom Wolf konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Delaware County ve Wayne County’de iki korona virüs vakası olduğunu ve kişilerin evlerinde karantinaya alındığını açıkladı. Wolf, “Pensilvanya’da ilk iki teyit edilmiş korona virüs vakamız var. Bu virüsün yayılmasını yavaşlatmaya hazırız” ifadelerini kullanırken Bucks County bölgesinde kapatılan beş okulla ile ilgili ise eyalet sağlık yetkililerinin durumu çok yakından takip ettiklerini söyledi.

Yetkililer, 2 kişide virüs tespit edilmesinin ardından belirti gösteren kişilerin 14 gün boyunca karantinaya alınacağını belirterek, okullarda görev yapan tüm personel ve öğrencilerin testten geçirileceğini açıkladı.

Eğitime ara verilen 5 okulda, eğitimin tekrar ne zaman başlanacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD genelinde toplam 267 korona virüs vakası kaydedilirken, virüs kaynaklı 14 ölüm yaşandı.

İlginizi Çekebilir
Trump: Koronavirüs, tıpkı grip gibi yaşlıları öldürüyor
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezini ziyaret ederek yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili bilgi alan Başkan Donald Trump, her şeye hazır olduklarını söyledi.
İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 20'ye çıktı
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs vaka sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.
BM Dünya Gıda Programı, İdlib mutabakatından memnun
Moskova'da varılan Türkiye-Rusya anlaşmasına ilişkin, Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi.
Macron: Yaşlıları ziyaretten kaçının
Koronavirüs salgınının paniğe neden olduğu Fransa'da, Cumhurbaşkanı Macron birtakım uyarılarda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sergen Yalçın: Galatasaray maçı kaderimizi belirleyecek
Sergen Yalçın: Galatasaray maçı kaderimizi belirleyecek
22
NASA astronotları, uzay istasyonunda marul yetiştirdi
NASA astronotları, uzay istasyonunda marul yetiştirdi
72
İskanı olmayan dairenin su faturası müeahhitten alınacak
İskanı olmayan dairenin su faturası müeahhitten alınacak
25
Sağlık Bakanı: Yedikule'deki tanı, yeni koronavirüs değil
Sağlık Bakanı: Yedikule'deki tanı, yeni koronavirüs değil
21
Deniz geçişleri engellenen göçmenler, sahilleri boşalttı
Deniz geçişleri engellenen göçmenler, sahilleri boşalttı
21
Ergin Ataman: Fantastik basketbol, harika bir galibiyet
Ergin Ataman: Fantastik basketbol, harika bir galibiyet
5
Yunan polisi, göçmenleri Bayrak Adası'nda ölüme terk etti
Yunan polisi, göçmenleri Bayrak Adası'nda ölüme terk etti
26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir