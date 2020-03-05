ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 oldu

Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde ölümler ve vaka sayıları artmaya devam ediyor.
ABD genelinde virüsten ölenlere 2 kişi daha eklendi.
11 KİŞİ ÖLDÜ
Kaliforniya eyaletinde ilk defa 1 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirirken, diğer 10 kişi ise Washington State eyaletinde hayatını kaybetti. Böylelikle ülkedeki ölü sayısı 11'e yükseldi.
'KENDİNİZİ KARANTİNAYA ALIN' UYARISI
ABD’nin doğu yakası New York eyaletinde de teyid edilen koronavirüs vakası 2'den, 6’ya çıktı.
New York Valisi Andrew Cuomo, ilgili 6 kişi ile temas etme ihtimali bulunan yaklaşık bine yakın kişiden, evlerinde kendilerini karantinaya almalarını istediklerini açıkladı.
SEYAHAT SEFERLERİ AZALTILDI
Öte yandan, United hava yolu şirketi, salgın korkusu nedeniyle seyahat taleplerinin azalmasından dolayı nisanda uçak seferlerini iç hatlarda yüzde 10, uluslararası hatlarda da yüzde 20 azaltma kararı aldıklarını duyurdu.
ABD genelinde, çoğu Washington eyaletinde olmak üzere 15 eyalette teyid edilen toplam 110’dan fazla koronavirüs taşıyıcısı hasta bulunduğu da belirtildi.