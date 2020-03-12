ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye çıktı

ABD'de koronavirüs nedeniyle can kayıp artarken, tedbirler ise sıkılaştırılıyor.

Başkent Washington'da da OHAL ilan edilmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere hariç Avrupa'dan Amerika'ya tüç seyahetleri askıya aldı.

Ülke genelinde teyid edilen vaka sayısı 1107 oldu. Koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirenlerin sayısı ise 32'ye çıktı.

100 BİN KİŞİLİK DİNİ KONFERANS İPTAL EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ''pandemi'' ilan edilen koronavirüse karşı önlem almak için ülke genelinde bir çok etkinliğin iptal edildiği belirtildi.

Merkezi Utah eyaletinde bulunan Mormon tarikatı, Nisan ayında yaklaşık 100 bin kişinin katılacağı dini konferansı salgın nedeniyle iptal ettiklerini duyurdu.

30 MİLYON ÜYESİ BULUNAN TARİKAT ASYA'DAKİ BAZI TAPINAKLARINI KAPATTI

16 milyonu ABD'de olmak üzere dünya genelinde 30 milyon üyesinin bulunduğu belirtilen Mormon tarikatının virüs tehlikesine karşı, Asya’daki bazı tapınaklarını geçici olarak kapattığı ve bir çok ülkede misyonerlik faaliyetlerini kısıtladığı kaydedildi.

TOPLU TAŞIMALAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Amerika'nın en yoğun şehirlerinden olan New York'ta Büyükşehir Ulaşım Otoritesi (MTA) toplu ulaşım alanlarında dezenfekte faaliyetlerini artırdı. MTA çalışanlarının, düzenli olarak özel ilaçlarla metro istasyonlarını ve metro yolcu kabinlerini koronavirüse karşı temizlediği görüldü.

TALK SHOW PROGRAMLARINA SEYİRCİ ALINMAYACAK

Koronavirüs ABD'deki televizyon ve şov dünyasını da etkiliyor. Dünyaca ünlü talk showcular Stephen Colbert, John Oliver ve Jimmy Fallon bir süreliğine programlarına seyirci almayacaklarını duyurdu.

DÜNYA GENELİNDE ÖLÜ SAYISI 4 BİN 592'YE YÜKSELDİ

Dünya genelinde 108 ülkede görülen yeni tip koronavirüsün en son rakamlara göre toplam 124 bin 900 kişiye bulaştığı ve 4 bin 592 kişinin de ölümüne neden olduğu belirtildi.