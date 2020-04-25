ABD'de koronavirüs ölümleri 50 bini geçti

ABD'de koronavirüs bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor.

Küresel tehdit olmayı sürdüren koronavirüste merkez üssü haline gelen ABD’de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti.

ÖLÜ SAYISI 50 BİNİ AŞTI

Ülkede hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 562 artarak 50 bin 243'e yükseldi.

Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı ise 37 bin 617 artarak 886 bin 709’a ulaştı.

SALGININ MERKE ÜSSÜ NEW YORK OLDU

ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta ise son vaka sayısı 277 bin 445 olarak kaydedilirken, 21 bin 291 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

TRUMP DEZENFEKTAN ENJEKTESİ TEKLİFİ

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele için insanlara doğrudan dezenfektan enjekte edilmesinin mümkün olup olmadığının araştırılmasını önermişti.