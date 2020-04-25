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ABD'de koronavirüs ölümleri 50 bini geçti

Dünyada salgının merkez üssüne dönüşen ABD'de son 24 saatte 2 bin 562 kişi daha hayatını kaybetti.

DHA |
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ABD'de koronavirüs ölümleri 50 bini geçti

ABD'de koronavirüs bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor.

Küresel tehdit olmayı sürdüren koronavirüste merkez üssü haline gelen ABD’de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti.

ÖLÜ SAYISI 50 BİNİ AŞTI

Ülkede hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 562 artarak 50 bin 243'e yükseldi.

Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı ise 37 bin 617 artarak  886 bin 709’a ulaştı.

ABD'de koronavirüs ölümleri 50 bini geçti

SALGININ MERKE ÜSSÜ NEW YORK OLDU

ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta ise son vaka sayısı 277 bin 445 olarak kaydedilirken, 21 bin 291 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

TRUMP DEZENFEKTAN ENJEKTESİ TEKLİFİ

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele için insanlara doğrudan dezenfektan enjekte edilmesinin mümkün olup olmadığının araştırılmasını önermişti.

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New Jersey eyaleti vaka sayısında 100 bini aştı
ABD'de, koronavirüs salgınından New York'tan sonra en fazla etkilenen ikinci eyalet olan New Jersey'de, vaka sayısı 102 bin 106'ya yükseldi.
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