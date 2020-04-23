taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9862
Euro
7.5575
Altın
1710.74
Borsa
98170.98
Gram Altın
384.3
Bitcoin
49884.99

ABD'de koronavirüs tedavisi için kök hücre denemesi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, koronavirüs hastalarının tedavisinde, başka hücrelere dönüşebilme ve kendini yenileyebilme kapasitesine sahip mezenkimal kök hücrelerin kullanması için deneylere onay verdi.

AA |
  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

ABD'de koronavirüs tedavisi için kök hücre denemesi

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, merkezi Teksas eyaletinde bulunan Hope Biosciences şirketinin ikinci aşama klinik deneme için yaptığı başvuru kabul edildi.

ABD'de koronavirüs tedavisi için kök hücre denemesi

110 HASTAYA KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Şirket, Houston kentindeki River Oaks Hastanesinde yürüteceği klinik denemede, koronavirüs tedavisi gören 110 hastaya yağ türevli mezenkimal kök hücreleriyle (HB-adMSCs) terapi uygulayacak.

Hastalara 10 günlük periyotta 4 doz halinde 100 milyon mezenkimal kök hücresi enjekte edilecek.

ABD'de koronavirüs tedavisi için kök hücre denemesi

HASTALAR, SOLUNUM CİHAZINA İHTİYAÇ DUYMAYACAK

Şirketin kurcusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Donna Chang, tedavinin hedefinin klinik durumu ağır hastaları, solunum cihazının bağlandığı entübasyon aşamasına geçmeden iyileştirmek olduğunu belirterek, "Mezenkimal kök hücre aktararak hastanın bağışıklık sisteminin Kovid-19'un yarattığı hasara direnmesini ve hücrelerin yenilenmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Hastaları solunum cihazına bağlanmaktan kurtarabilirsek hayatta kalma şanslarını arttırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket daha önce virüsün enfeksiyonunu önlemeye yönelik iki klinik deneme yürütmüştü.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra 200'den fazla ülkeye yayılarak pandemiye dönüşen Kovid-19'a karşı ne bağışıklık sağlayacak bir aşı ne de kesin etkili bir ilaç veya tedavi henüz bulunamadı.

İlginizi Çekebilir
Uzman Doktor Ender Saraç’tan önemli açıklamalar
Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gereken günlerdeyiz.
Evde kalırken stresi yönetmek
Koronavirüs salgınından korunmak için evde kaldığımız süreç uzadıkça yaşadığımız stres de giderek artıyor. Bu stresi dağıtmak ve hatta aşmak için yapabileceklerimizi gelin hep birlikte listeleyelim.
Obezite erkek çocuklarında daha yaygın
TÜİK’in kendi sayfasından yayınladığı bir araştırmanın sonucuna göre, 5 yaş altı çocuklarda kötü beslenme yaygınlığı erkek çocuklarında yüzde 11, kız çocuklarında ise yüzde 8,4 çıktı.
Kaliteli uyku, güçlü bağışıklığın şartlarından
Güçlü bağışıklık sistemi için iyi ve yeterli bir uyku, gereken şartlardan. Özellikle koronavirüs gibi bir bulaşıcı hastalığın gündemde olduğu bu dönemde, kaliteli uykuya dikkat edilmesi gerekiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
72
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla poz verdi
285
İstanbul Valiliği'nden, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt
İstanbul Valiliği'nden, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt
100
Çamlıca Camisi'de Ramazan mahyası aydınlandı
Çamlıca Camisi'de Ramazan mahyası aydınlandı
19
Aracıyla yolda uyuyan köpeği ezdi
Aracıyla yolda uyuyan köpeği ezdi
32
Mersin’den İstanbul'a 100 ton limon gönderildi
Mersin’den İstanbul'a 100 ton limon gönderildi
24
Brezilya’da koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı
Brezilya’da koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı
5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir