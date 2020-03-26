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ABD'de koronavirüs vaka sayısı 70 bine yaklaştı

İtalya ile arasında sadece 5 bin 189 fark bulunan ABD'nin bu artışla, birkaç günde İtalya'yı geçmesi bekleniyor.

AA | 26.03.2020 - 17:38..
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Dünyada koronavirüs salgınının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI BİNİ GEÇTİ

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı, son 24 saatte 13 bin 959 artarak 69 bin 197'ye, ölü sayısı ise 244 artarak bin 46'ya ulaştı.

Dün, koronavirüs vaka sayısı 55 bin 238, ölü sayısı ise 802 olarak kayıtlara geçmişti.

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 70 bine yaklaştı

İTALYA'YI GEÇEBİLİR

ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 81 bin 782 vakayla Çin ve 74 bin 386 vakayla İtalya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

İtalya ile arasında sadece 5 bin 189 fark bulunan ABD'nin bu artışla, birkaç günde İtalya'yı geçmesi bekleniyor.

NEW YORK: ABD'NİN VUHAN'I

Ülke içindeki eyaletlere bakıldığında ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği bölgeler, New York ve komşusu New Jersey olarak görülüyor.

Dün, 26 bin 376 olan New York eyaletindeki vaka sayısı, bir günde 9 bin 803 artışla 33 bin 33'e çıkarken; bu rakamın sadece 20 bin 11'i, 8.4 milyon nüfuslu New York şehrinde bulunuyor.

Tek başına New York eyaletindeki vaka sayısının Çin, İtalya, İspanya ve Almanya’dan sonra İran dahil dünyadaki bütün ülkelerden önde olması dikkati çekiyor.

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 70 bine yaklaştı

BAZI EYALETLERDEKİ SON DURUM

New York'u 4 bin 407 vakayla komşusu New Jersey, 3 bin 169 vakayla da Kalifornyia eyaletleri takip ediyor.

Ölüm oranı bakımından da son 24 saatte 105 yeni can kaybıyla 271’den 366’a ulaşan ölümle New York, ABD’de ilk sıradaki yerini korurken; onu 133 ölümle Washington, 62 ölümle de New Jersey izliyor.

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 70 bine yaklaştı

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