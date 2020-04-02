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ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aştı

ABD’de koronavirüs vakaları 207 bin 867’ye ulaştı.

İHA |
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ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aştı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yeni merkez üssü olan ABD’de etkisini arttırmaya devam ediyor.

ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aşarak, 207 bin 867’ye ulaştı. ABD’de koronavirüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 615’e yükselirken, 8 bin 762 kişi ise iyileşerek hastanelerden taburcu oldu.

NEW YORK SALGINDAN EN FAZLA ETKİLENEN EYALET

ABD’nin koronavirüs salgınından en fazla etkilene eyaleti konumunda bulunan New York’ta ise toplam vaka sayısı 83 bin 712’ye, hayatını kaybedenler ise bin 941’e ulaştı. New York’un ardından salgından en fazla etkilenen eyalet olan New Jersey’de ise toplam koronavirüs vaka sayısı 22 bin 255’e, hayatını kaybedenler ise 355’e ulaştı.

ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aştı


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