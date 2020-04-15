ABD'de koronavirüs vakaları 600 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 064'e yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladıkları fonu durdurduğunu duyurdu.

İsrailli insan hakları örgütü 'Peace Now' (Barış Şimdi), İsrail hükümeti ve askeri kurumlarının, Filistinlilere saldırı düzenleyen 'Yahudi terör örgütünü' koruduğunu belirtti.

İnfaz Yasası'nın TBMM'de kabul edilmesinin ardından, 65 yaş ve üzeri tutukluların tahliyesine öncelik verildi.

Ukrayna'nın Çernobil bölgesindeki kırsal ormanlık alanda çıkan ve 10 gündür devam eden yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

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Antalya’da 44 sürücü, hava kontrolüyle ceza yedi

Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde, 44 sürücüye idari para cezası uygulandı.