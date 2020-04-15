ABD'de koronavirüs vakaları 600 bini geçti

Yeni tip koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
25 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 26 bin 064'e ulaştı.
Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 614 bin 211'e yükseldi.
EN AĞIR BİLANÇO NEW YORK'TA
ABD'de Kovid-19 vaka ve can kayıplarının çoğu New York'ta kaydedildi.
Eyalet genelinde 200 binden fazla Kovid-19 vakası bulunurken, yaklaşık 11 bin kişi yaşamını yitirdi.