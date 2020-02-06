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ABD'de koronavirüs vakası 12'ye çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 12'ye ulaştığı bildirildi.

AA | 06.02.2020 - 07:40..
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Wisconsin Sağlık Servisinden yapılan açıklamada, Wisconsin eyaletinde ilk kez, ülke genelinde ise 12'nci yeni tip koronavirüs vakasının teyit edildiği belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 36 eyalette toplam 293 kişinin koronavirüs şüphesiyle incelendiğini; bunlardan 206’sında sonucun negatif çıktığını, 75’inde ise durumun kesinleşmediğini duyurdu.

ÇİN'DEN GETİRİLEN AMERİKALILAR, ASKERİ ÜSLERDE TUTULACAK

Öte yandan, Savunma Bakanlığı yetkilileri, salgın nedeniyle Çin’den getirilen Amerikan vatandaşlarının koronavirüs taşıyıp taşımadıkları kesinleşinceye kadar askeri tesislerde tutulacağını bildirdi.

California, Colorado, Teksas ve Nebraska eyaletlerinde bulunan 6 askeri üstte bin 275 kişinin şubat sonuna kadar gözlem altında bulundurulacağı kaydedildi.

ABD'de koronavirüs vakası 12'ye çıktı

ABD'DE ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

ABD geçen hafta, salgının başladığı Çin’in Vuhan bölgesindeki personelini ve vatandaşlarını ülkeden tahliye etmeye başlamış, ABD'li hava yolu şirketleri Delta ve American Airlines da Çin uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

ABD Sağlık Bakanlığı da hızla yayılan yeni tip koronavirüs sebebiyle ülke genelinde ''kamu sağlığı acil durumu'' ilan etmiş; virüsü taşıma riski bulunan Çin’e seyahat etmiş yabancı uyruklu vatandaşların ABD’ye girişinin askıya alındığını duyurmuştu.

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