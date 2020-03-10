ABD'de koronavirüs vakası çıkan gemiye tazminat davası

ABD'de California açıklarında yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 5 gün bekletildikten sonra Oakland kentinde limana yanaşan 3 bin 500 kişilik Grand Princess yolcu gemisindeki bir çift, yolcuların doğru düzgün taramadan geçirilmeyerek güvenliğin tehlikeye atıldığını belirterek, şirkete tazminat davası açtı.

1,38 MİLYON DOLAR TAZMİNAT TALEBİ

Gemide bulunan Floridalı bir çift, ''kar amacı güden şirketin yolcuların güvenliğini tehlikeye attığını'' iddia etti ve koronavirüse yakalanma korkusuyla gemide bekledikleri sürede travma yaşadıklarını gerekçe gösterdi.

Los Angeles'ta şirket aleyhine 1,38 milyon dolar tazminat davası açıldığı belirtildi.

14 GÜNLÜK KARANTİNA

Gemi, dün Oakland Limanı'na demirlemiş, tahliye edilen yolcular arasında ABD vatandaşı olanlar, 14 günlük karantina için California, Texas ve Georgia eyaletlerindeki karantina için kullanılan askeri üslere, yabancı ülke vatandaşları ise kendi ülkelerine gönderileceği açıklanmıştı.

ABD'DE 26 KİŞİ VİRÜSTEN ÖLDÜ

Öte yandan ABD'de genelinde koronavirüsün görüldüğü 34 eyalette vaka sayısı 700 geçti, 26 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Okullar bahar tatilini uzatırken, bazı üniversiteler de derslerin online verilmesi kararı aldı. ABD'li e-ticaret devi Amazon ise en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta ve New Jersey'de çalışanlarından evden çalışmasını istedi.