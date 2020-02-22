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ABD'de koronavirüs vakası sayısı 35'e çıktı

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 35'e ulaştığı bildirildi.

AA | 22.02.2020 - 04:30..
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ABD'de koronavirüs vakası sayısı 35'e çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu 35 kişiden 18'inin, salgın nedeniyle Japonya’da karantinaya alınan Diomand Princess yolcu gemisinden, 3 kişinin de daha önce Çin’in Vuhan bölgesinden tahliye edilen Amerikalılar olduğu belirtildi.

ABD'de koronavirüs vakası sayısı 35'e çıktı

CDC Ulusal Aşı ve Solunum Hastalıkları Merkezi direktörü Dr. Nancy Messonnier, tahliye edilen kişileri ayrı değerlendirdiklerini söyleyerek, “Çünkü bu rakamların şu anda ABD'deki genel resmi doğru bir şekilde temsil ettiğine inanmıyoruz." dedi.

ABD'de koronavirüs vakası sayısı 35'e çıktı

GEMİDEN TAHLİYE EDİLENLERDEN 10'UNDA VİRÜS ÇIKTI

Messonnier, Diamond Princess gemisinden tahliye edilenler arasında ayrıca 10 kişinde, Japonlar tarafından yapılan testlerde hastalığın pozitif çıktığı, sonuçların teyit edilmesi halinde onların da söz konusu resmi sayıya eklenebileceğini kaydetti.

ABD'de koronavirüs vakası sayısı 35'e çıktı

3 BİN 500 KİŞİYİ TAŞIYAN GEMİ, KARANTİNADAYDI

Amerikalı sağlık yetkilileri, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinden çıkan 328 ABD vatandaşını uçaklarla ülkeye getirmişti.

Yetkililer, tahliye edilenlerin 14 gün boyunca California eyaletindeki Travis Hava Üssü'nde veya Texas eyaletine bağlı San Antonio şehrindeki Lackland Hava Üssü'nde kurulan karantina merkezlerinde tutulacağını açıklamıştı.

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