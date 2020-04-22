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ABD'de koronavirüse karşı drone test ediliyor

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'nin Connecticut eyaleti polisi, koronavirüs belirtileri gösteren insanlara karşı drone'lu takibi devreye aldı.

Haber Merkezi |
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ABD'de koronavirüse karşı drone test ediliyor

Koronavirüs salgınından kötü şekilde etkilenen ABD'de, salgının yayılmasını önlemek için çareler aranıyor.

Connecticut eyaleti polisi, "salgın drone"u olarak adlandırılan insansız hava aracını kalabalık yerlerde test etmeye başladı.

KORONAVİRÜSLÜ İNSANLARA DRONE'LU TAKİP

Drone'nun, insanların sıcaklıklarını 190 metre uzaklıktan izlediği belirtildi.

Bu yöntemle hapşırma, öksürme, kalp ve solunum hızları sensörler ve bilgisayar aracılığıyla tespit ediliyor.

ABD'de koronavirüse karşı drone test ediliyor

POTANSİYEL RİSK TAŞIYANLAR İZLENECEK

Projeyi hayata geçirmek isteyen eyalet polisi, Draganfly adlı Kanadalı bir drone şirketiyle çalışıyor.

Potansiyel risk altındaki gruplar için daha iyi sağlık izleme desteğinin sağlanması amaçlanıyor.

ABD'de koronavirüse karşı drone test ediliyor

BİREYSEL OLARAK KULLANILMAYACAK

Drone'un bireysel olarak kullanılmayacağını belirten Kanadalı şirket, yüz tanıma özelliğine de başvurulmayacağını ve bu yöntemin kişiselleştirilmiş veriler veya kişileri tanımlamak için kullanılmayacağını bildirdi.

TEST AŞAMASINA GEÇİLDİ

Ekipmanın altı ay içinde hazır olması bekleniyordu, ancak Westport polisi test aşamasına geçmiş durumda.

ABD'de koronavirüse karşı drone test ediliyor

HAVAALANLARI, YOLCU GEMİLERİ...

Sistem; kalabalıklarda, ofislerde, havaalanlarında, yolcu gemilerinde, yaşlı bakım evlerinde ve insanların grup halinde çalışabileceği veya toplanabileceği diğer yerlerde hapşırma ve öksürme durumlarını tanımlamak için kullanılabilecek.

SALGINA KARŞI İHA'LI TARAMA

Uzmanlar, insansız hava araçlarının koronavirüsün yayılmasıyla mücadele etmede ve semptomları izleme noktasında uygun bir tarama yöntemi olabileceği görüşünde...

ABD'de koronavirüse karşı drone test ediliyor

ABD'de koronavirüse karşı drone test ediliyor

ABD'de koronavirüse karşı drone test ediliyor

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