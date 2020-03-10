ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 oldu

ABD'de en fazla yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği New York'ta sayı 142'ye yükseldi.

New York Valisi Andrew Cuomo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eyaletteki vaka sayısının 142'ye çıktığını duyurdu.

NEWYORK BELEDİYE BAŞKANI: MÜMKÜNSE EVDEN ÇALIŞIN

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da iş yerine gitmek zorunda olmayanlara evlerinden çalışma çağrısında bulundu. De Blasio, bu şekilde toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın azaltılmasıyla virüsün yayılmasının engellenebileceğini söyledi.

ABD genelinde koronavirüs görüldüğü 35 eyalette vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

YOLCU GEMİSİNDE KORONAVİRÜS KARANTİNASI

Öte yandan California eyaleti açıklarında bulunan ve 21 kişide koronavirüs tespit edilen 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisi aynı eyaletteki Oakland Limanı'na çekildi.

Oakland Limanı Sözcüsü Mike Zampa, yaptığı açıklamada, cuma günü 21 kişide koronavirüs tespit edilen geminin bugün limana demirlediğini belirtti.

Gemideki durum odası yetkililerine maske dağıtıldığı ve tüm yolculara da kamaralarının kapıları açık olduğu müddetçe maske takmaları zorunluluğu getirildiği vurgulandı.

Oakland Limanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, gemideki tüm yolcuların bugün tahliye edilmeyeceği belirtildi.

Tahliye edilen yolcular arasında ABD vatandaşı olanlar, 14 günlük karantina için California, Texas ve Georgia eyaletlerindeki karantina için kullanılan askeri üslere, yabancı ülke vatandaşları ise kendi ülkelerine gönderilecek.