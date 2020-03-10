taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.148
Euro
7.015
Altın
1667.84
Borsa
103524.02
Gram Altın
330.158
Bitcoin
48614.3

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 oldu

ABD genelinde koronavirüs görülen 35 eyalette vaka sayısı 500'ü geçerken, 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA | 10.03.2020 - 05:00..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'de en fazla yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği New York'ta sayı 142'ye yükseldi.

New York Valisi Andrew Cuomo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eyaletteki vaka sayısının 142'ye çıktığını duyurdu.

NEWYORK BELEDİYE BAŞKANI: MÜMKÜNSE EVDEN ÇALIŞIN

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da iş yerine gitmek zorunda olmayanlara evlerinden çalışma çağrısında bulundu. De Blasio, bu şekilde toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın azaltılmasıyla virüsün yayılmasının engellenebileceğini söyledi.

ABD genelinde koronavirüs görüldüğü 35 eyalette vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 oldu

YOLCU GEMİSİNDE KORONAVİRÜS KARANTİNASI

Öte yandan California eyaleti açıklarında bulunan ve 21 kişide koronavirüs tespit edilen 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisi aynı eyaletteki Oakland Limanı'na çekildi.

Oakland Limanı Sözcüsü Mike Zampa, yaptığı açıklamada, cuma günü 21 kişide koronavirüs tespit edilen geminin bugün limana demirlediğini belirtti.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 oldu

Gemideki durum odası yetkililerine maske dağıtıldığı ve tüm yolculara da kamaralarının kapıları açık olduğu müddetçe maske takmaları zorunluluğu getirildiği vurgulandı.

Oakland Limanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, gemideki tüm yolcuların bugün tahliye edilmeyeceği belirtildi.

Tahliye edilen yolcular arasında ABD vatandaşı olanlar, 14 günlük karantina için California, Texas ve Georgia eyaletlerindeki karantina için kullanılan askeri üslere, yabancı ülke vatandaşları ise kendi ülkelerine gönderilecek.

İlginizi Çekebilir
Kanada'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Kanada'nın British Columbia eyaletinde yeni tip koronavirüs ile enfekte olan bir kişinin öldüğü, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğu açıklandı.
DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün dünyanın birçok ülkesine yayılmasının, pandemi tehdidini daha çok artırdığını açıkladı.
Trump'tan koronavirüs yorumu
ABD Başkanı Trump, koronavirüs nedeniyle gereksiz panik yapıldığını ifade ederek her yıl gripten 70 bin kişinin öldüğüne dikkat çekti.
İran'da 13 sağlık çalışanı koronadan öldü
Salgın nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı, her geçen gün artıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtalya'da ülke genelinde karantina kararı
İtalya'da ülke genelinde karantina kararı
121
Bakan Soylu: İstanbul depremi için iki korkum var
Bakan Soylu: İstanbul depremi için iki korkum var
82
Berat Albayrak: Vergi affı yok
Berat Albayrak: Vergi affı yok
168
DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
20
Dört tapu belgesi daha e-devlet'te
Dört tapu belgesi daha e-devlet'te
2
Trabzon'da 2 ayrı noktada orman yangını
Trabzon'da 2 ayrı noktada orman yangını
11
İsveçli papaz İslam'ı seçti
İsveçli papaz İslam'ı seçti
11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir