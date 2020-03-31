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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümler 3 bini aşarken, vaka sayısı da 163 bin 429'a ulaştı.

AA |
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi'nin yayınladığı son verilere göre; ülke genelinde yeni tip koronavirüs kaynaklı olarak 3 bin 8 kişi hayatını kaybetti ve vaka sayısı da 163 bin 429'a ulaştı.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

SALGININ YENİ MERKEZİ ABD

Geçen hafta bilanço rakamlarında Çin ve İtalya'yı geçen ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü konumuna gelmişti.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

TRUMP'TAN "30 GÜN" UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamasında "Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

1 MİLYONDAN FAZLA TEST YAPILDI

Trump, Kovid-19 ile mücadele bugün önemli bir kilometre taşını aştıklarını ve ABD genelinde test edilen kişilerin sayısının 1 milyonu aştığını kaydetmişti.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

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