ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

İlk olarak Çin Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs, hızlı bir şekilde başka ülkelere de yayıldı.

Koronavirüsten dünya genelinde 80 binden fazla kişi etkilenirken 3 binden fazla kişi de yaşamını yitirdi.

ABD'DE CAN KAYBI 6'YA ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Koronavirüse tıpkı grip gibi davranın. ABD halkına karşı risk oldukça az" açıklamasından sonra Washington eyaletinde koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Washington eyaleti sağlık yetkilileri, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

87 VAKA TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, 14'ü King County, 4'ü ise Snohomish County'de olmak üzere Washington eyaletinde 18 vakanın bulunduğunu söyledi.

ABD genelinde ise de şimdiye 87 vaka tespit edildi.

"BU KONU BÜYÜDÜ"

ABD'de 2 kişinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitirmesine ilişkin Trump, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile bu konu hakkında yakından çalışıyoruz. Bu konu büyüdü ama ülkemiz ve uzmanlarımız iyi iş çıkarıyor." ifadesini kullandı.

"İLAÇ FİRMALARINDAN ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRMALARINI İSTEDİK"

Trump, virüs hakkında diğer ülkelerle de yakından çalışıldığının altını çizerek, "Bugün öğleden sonra ilaç firmalarıyla bir toplantım olacak. En büyük firmalarla, büyük bir toplantı yapacağız. Bir aşı, belki de bir tedavi hakkında konuşacağız. Bu mümkün, bekleyip göreceğiz. İliç firmalarından, Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarını hızlandırmalarını istedik." diye konuştu.

"MİTİNG DÜZENLEMEK BENCE GAYET GÜVENLİ"

"Böyle bir virüs atmosferi altında, seçim mitingleri düzenlemek güvenli mi?" şeklindeki soruya Trump, "Biz bu mitingleri çok uzun zaman önce ayarladık. Bunu Demokratlara da sorabilirsiniz. Hepsi miting düzenliyor, kampanya çalışmaları yapıyor. Bence gayet güvenli." yanıtını verdi.