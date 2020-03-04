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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a çıktı

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı ise 108'e yükseldi.

AA | 04.03.2020 - 03:38..
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Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde ölümler ve vaka sayıları giderek artıyor.

ABD’nin Washington eyaletinde virüsten ölenlere 2 kişi daha eklendi.

ABD'NİN BAŞKENTİNDE 9 KİŞİ ÖLDÜ

Washington Eyaleti Sağlık Departmanı, yaptığı açıklamada ölü sayısının 9’a, vaka sayısının ise 27’ye yükseldiğini belirti.

EVİNİZDEN ÇIKMAYIN ÇAĞRISI YAPILDI

Toplam 231 kişinin gözetim altında tutulduğu eyaletin belirli bölgelerinde acil durum ilan edilirken, birçok okulda eğitime ara verildi. Washington’ın en kalabalık şehri Seattle’da, yetkililer ilaçlama faaliyetlerini arttırırken, yerel televizyon kanalları halka "İşiniz olmadıkça evinizden çıkmayın." şeklinde duyuru yapıyor.

TOPLAM VAKA SAYISI 108'E YÜKSELDİ

Washington eyaletinden gelen son haber ile ABD genelinde, tamamı Washington eyaletinde olmak üzere, Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9, ülkenin 15 eyaletinde virüs tespit edilen kişi sayısı ise en az 108 olarak açıklandı.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a çıktı

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a çıktı

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a çıktı

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a çıktı

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