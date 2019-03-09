taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44395
Euro
6.118
Altın
1300.1
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.579

ABD'de küçük uçak göle düştü: 5 ölü

ABD'de çift motorlu bir uçak, göle düştü. Uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 09.03.2019 - 13:29..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Kaza, ABD'nin Florida eyaletinde meydana geldi. İçinde beş kişinin bulunduğu çift motorlu Piper PA-23-250 Aztec tipi bir uçak, Okeechobee Gölü'ne düştü.

Uçağın Tampa Uluslararası Havalimanı'ndan kalktığı ve Pahokee Havalimanı'na iniş için hazırlandığı sırada kazanın yaşandığı belirtildi.

ABD'de küçük uçak göle düştü: 5 ölü

5 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Gece 03.30 sıralarında gerçekleşen kaza sonrası görgü tanıkları, durumu polise ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, görgü tanıklarının bir kişiyi de yüzerken gördüklerini söylediklerini ancak yapılan çalışmada, kazadan sağ kurtulan bir kişiye rastlanmadığı belirtildi. Uçakta beş kişinin cesedine ulaşıldı. ABD'de küçük uçak göle düştü: 5 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mikrofon açık unutuldu: CHP'liler müezzine hakaret etti

Mikrofon açık unutuldu: CHP'liler müezzine hakaret etti

218
Sneijder'den, Yolanthe Cabau'ya 120 milyon liralık tazminat

Sneijder'den, Yolanthe Cabau'ya 120 milyon liralık tazminat

63
Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıktı

Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıktı

305
10 soruda Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasının nedeni

10 soruda Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasının nedeni

61
Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na kalpaklı pozla yanıt

Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na kalpaklı pozla yanıt

139
Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği

58
Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir