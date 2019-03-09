ABD'de küçük uçak göle düştü: 5 ölü

Kaza, ABD'nin Florida eyaletinde meydana geldi. İçinde beş kişinin bulunduğu çift motorlu Piper PA-23-250 Aztec tipi bir uçak, Okeechobee Gölü'ne düştü.

Uçağın Tampa Uluslararası Havalimanı'ndan kalktığı ve Pahokee Havalimanı'na iniş için hazırlandığı sırada kazanın yaşandığı belirtildi.

5 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Gece 03.30 sıralarında gerçekleşen kaza sonrası görgü tanıkları, durumu polise ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, görgü tanıklarının bir kişiyi de yüzerken gördüklerini söylediklerini ancak yapılan çalışmada, kazadan sağ kurtulan bir kişiye rastlanmadığı belirtildi. Uçakta beş kişinin cesedine ulaşıldı.