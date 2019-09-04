taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7312
Euro
6.2944
Altın
1544.33
Borsa
98826.11
Gram Altın
284.491

ABD'de kurşun geçirmez çantalar rağbet görüyor

Ülkede son bir ayda üst üste yapılan iki silahlı saldırının ardından kurşun geçirmez okul çantalarının satışı yüzde 300 arttı.

AA | 04.09.2019 - 05:30..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD'de kurşun geçirmez çantalar rağbet görüyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde Temmuz ayında Dayton ve El Paso kentlerinde 24 saat içinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 31 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD’de silah kontrolü yasalarının yeterli olmayışı ve ülke genelinde üst üste gelen silahlı saldırıların ardından endişeli ebeveynler kurşun geçirmez okul çantaları almaya yönleniyor.

500 DOLARA KADAR ALICI BULUYOR

Birçok Amerikan çanta şirketlerinin yetkilileri, Amerikan medyasına verdikleri röportajlarda, ABD'de son bir ayda yaşanan silahlı saldırıların ardından ürünlerine taleplerin hızla yükseldiğini belirtti.

Öte yandan fiyatları 100 ila 500 Amerikan Doları arasında değişen kurşun geçirmez okul çantalarına tepkiler de gecikmedi.

ABD'de kurşun geçirmez çantalar rağbet görüyor

"SİLAHLANMAYI AZALTACAKLARI YERDE KURŞUN GEÇİRMEZ ÇANTA SATIYORLAR"

Kurşun geçirmez çantaların yerine silah kontrolü yasalarının güçlendirilmesi gerektiğini düşünenler söz konusu çanta satışlarını eleştirdi.

Kurşun geçirmez sırt çantaları üreticisi Guard Dog, Florida eyaletinin Parkland kentindeki Stoneman Douglas Lisesi’nde geçen yıl düzenlenen silahlı saldırı sonrası bu çantalara talebin arttığını dile getirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Havadan trafik denetimlerinde ceza yağdı

Havadan trafik denetimlerinde ceza yağdı

52
Brexit oylamasının kazananı muhalefet oldu

Brexit oylamasının kazananı muhalefet oldu

13
Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitledi

Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitledi

22
AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

40
Almanya’da ırkçılar, Türk kökenli askere saldırdı

Almanya’da ırkçılar, Türk kökenli askere saldırdı

12
Samsun'da bir kadın ve bebeği evinde ölü bulundu

Samsun'da bir kadın ve bebeği evinde ölü bulundu

15
Miniübüste Yeşilçam müziği ve fotoğraflarıyla yolculuk

Miniübüste Yeşilçam müziği ve fotoğraflarıyla yolculuk

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir