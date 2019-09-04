ABD'de kurşun geçirmez çantalar rağbet görüyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde Temmuz ayında Dayton ve El Paso kentlerinde 24 saat içinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 31 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD’de silah kontrolü yasalarının yeterli olmayışı ve ülke genelinde üst üste gelen silahlı saldırıların ardından endişeli ebeveynler kurşun geçirmez okul çantaları almaya yönleniyor.

500 DOLARA KADAR ALICI BULUYOR

Birçok Amerikan çanta şirketlerinin yetkilileri, Amerikan medyasına verdikleri röportajlarda, ABD'de son bir ayda yaşanan silahlı saldırıların ardından ürünlerine taleplerin hızla yükseldiğini belirtti.

Öte yandan fiyatları 100 ila 500 Amerikan Doları arasında değişen kurşun geçirmez okul çantalarına tepkiler de gecikmedi.

"SİLAHLANMAYI AZALTACAKLARI YERDE KURŞUN GEÇİRMEZ ÇANTA SATIYORLAR"

Kurşun geçirmez çantaların yerine silah kontrolü yasalarının güçlendirilmesi gerektiğini düşünenler söz konusu çanta satışlarını eleştirdi.

Kurşun geçirmez sırt çantaları üreticisi Guard Dog, Florida eyaletinin Parkland kentindeki Stoneman Douglas Lisesi’nde geçen yıl düzenlenen silahlı saldırı sonrası bu çantalara talebin arttığını dile getirdi.