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ABD'de market sahibini kurşun geçirmez cam kurtardı

Bir marketi soymaya çalışan silahlı soyguncu, kasiyerin bulunduğu odaya girmeye çalışsa da, başarılı olamayınca kaçtı.

DHA | 23.07.2019 - 09:48..
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Aksiyon dolu olay ABD’nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde yaşandı.

Silahlı soyguncu, markete girerek kasiyere silahını doğrulttu ve kasadaki paraları istedi.

Kasiyerin reddetmesi ve polisi araması üzerine sinirlenen soyguncu, kasiyerin bulunduğu camla kaplı küçük odanın kapısına giderek içeri girmeye çalıştı.

Başarısız olan soyguncu, silahıyla kapının üzerinde bulunan cam bölmeye 6 kez ateş etti. Camın kurşungeçirmez olduğunu fark eden soyguncu kaçtı.

Polis, olaya dair inceleme başlatırken; soyguncunun hala arandığı belirtildi.

ABD'de market sahibini kurşun geçirmez cam kurtardı ViDEO

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