ABD’de maske takmaya ceza yaygınlaşıyor

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ABD, şimdiye dek en az 178 bin kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı her ne kadar 2 milyon 571 bini aşmış olsa da,uzmanlar, rakamların hızla değişeceğini öngörüyor.

Sağlık sistemi sıkıntılarından tıbbi malzeme yetersizliğine kadar birçok problem de, ülkenin koronavirüs mücadelesinde başarısız olmasında başı çekiyor.

MASKE TAKMAYANA PARA CEZASI

Eyalet sisteminin uygulandığı ülkede, her eyalet salgında kendi özelinde düzenlemeler yaparken, sokağa çıkma yasağı da birçok yerde uygulanıyor. Ne var ki yaşanılan ekonomik sıkıntılar nedeniyle de halk, sokağa çıkma yasağına sokaklara dökülüp protesto yaparak karşı çıkıyor.

İLK ÖNCE TEKSAS'TA BAŞLADI

Önlemlerin yeterliliği tartışılırken, ülke genelinde birkaç eyalet, maske takmayanlara para cezası öngören uygulamaları devreye soktu. Teksas eyalet yasaları, yeni düzenlemeyle sokağa çıkarken maske takmayanlara bin dolarlık ceza uygulamasını devreye soktu. Teksas’ı takip eden Kaliforniya’da da, maske düzenlemesine uymayanlara 800 ila 1000 dolar arası ceza kesileceği duyuruldu.

NEW YORK VALİSİ ÇAĞRIDA BULUNDU

Ülkedeki salgının merkezi haline gelmiş olan New York’ta ise, resmi bir para cezası henüz uygulanmazken Vali Andrew Cuomo, para cezasının da kapıda olduğunu söyledi. “Evlerinden maske takmadan çıkanlara karşı yaptırım uygulayacağız. Bu, elbette ki hapis cezası olmayacak ancak gündemimizde para cezası var. Şimdilik görev yapan polislerimiz bu talimatlara uyup uymadığını denetleyecek” açıklamasında bulunan New York valisi, maske takmanın salgını önlemede çok önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

BİRÇOK EYALETTE YÜZ KAPATMAK SUÇ SAYILIYOR

ABD’de maske takılmasına yönelik alınmaya çalışan cezai yaptırımlar, ülkede 1950’lerden itibaren uygulanan “yüz kapamama” yasasıyla çelişiyor. Suç unsuru taşıdığı için birçok eyalette yüzün kapatılması, federal yasalarca yasaklanmış durumda.