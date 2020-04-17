ABD'de maskesiz çalışmayı reddeden hemşirelere idari izin

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman eksikliği yaşanıyor.

Kaliforniya'da bulunan Providence Saint John’s Sağlık Merkezi'nde koronavirüs hastalarına maskesiz müdahale etmeyi reddeden 10 hemşire idari izne çıkarıldı.

BuzzFeedNews'da yer alan habere göre, söz konusu hemşireler, kendilerine daha gözenekli maskelerin verildiğini, ancak N95 maskelerinin doktorlar için ayrıldığını söyledi.

ABD'DE N95 MASKESİ KRİZİ

N95 maskeleri, havadaki partiküllerin yüzde 95'ini filtreliyor. Böylece sağlık çalışanları için koronavirüse karşı en iyi koruma sağlanıyor.

"DOKTORLARA DAHA FAZLA DEĞER VERİLİYOR" TEPKİSİ

Doktorların hayatlarına kendilerinden daha fazla değer verildiği hissine kapılan hemşireler, bu şartlar altında koronavirüs hastalarıyla ilgilenemeyeceklerini ifade etti.

10 HEMŞİRE İDARİ İZNE ÇIKARILDI

Yaşanan duruma tepki gösteren 14 hemşireden 10'u idari izne çıkarıldı ve haklarında soruşturma açıldı.

Hemşirelerden Chelsea Halmy, "Bu hastalarla doktorlardan çok daha fazla zaman geçiriyoruz." dedi.

HASTANE, MASKE DAĞITMA KARARI ALDI

Gelişmeler üzerine geri adım atan hastaneden yapılan açıklamada, salı günü itibarıyla hemşirelere N95 maskesinin dağıtımına başlanacağı belirtildi.

"ABD'DE MASKE KITLIĞI VAR"

Açıklamada ayrıca, ABD'deki maske eksikliğine işaret edilerek, "Ulusal bir kıtlık olduğu sır değil." denildi.