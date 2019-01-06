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ABD’de Müslüman gençler sokaklarda çöp topladı

Philadelphia şehrindeki Müslüman gençler, turistlerin uğrak noktaları olan bölgelerdeki çöplerin birikmesine sessiz kalmadı.

İHA | 06.01.2019 - 23:30..
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ABD’de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda hükümetin kısmen kapanmasıyla parklar ve turistlik alanlarda çöpler birikmeye başladı.

Sokakların kirlenmesine tepki gösteren Philadelphialı Müslüman gençler, şehrin turistik yerlerindeki çöpleri topladı.

ABD’de Müslüman gençler sokaklarda çöp topladı

Basın mensuplarına konuşan Müslüman bir genç, “Hükümetin kapatılması ve olan bitenler talihsiz bir durum, ancak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi. Müslüman gençler, hafta sonu boyunca yaklaşık 50 farklı noktayı temizlediklerini açıkladı.

Philadelphia Belediye Başkanı Jim Kenney gençlere teşekkür ederek, “Gönüllüler, büyük bir iş çıkardılar. Trump, hükümeti kapatabilir, ancak Amerikalı Müslümanların sivil görev algısını kapatamaz” diye konuştu.

Kongre ve Beyaz Saray yeni bir bütçe üzerinde anlaşamadığı için ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşlarında çalışanlar, yeni bir bütçe yürürlüğe girene kadar ücretsiz çalışma veya izne çıkmak zorunda kaldı.
ABD’de Müslüman gençler sokaklarda çöp topladı


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