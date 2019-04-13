taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76735
Euro
6.52865
Altın
1290.485
Borsa
95976.82
Gram Altın
239.354

ABD'de Müslüman kız öğrenciye saldırı

New Jersey eyaletindeki bir lisede Müslüman bir kız öğrenciye yönelik saldırı gerçekleşti.

AA | 13.04.2019 - 05:55..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

East Burnswick Lisesi’ndeki saldırının sosyal medyada paylaşılan videosunda başörtülü Müslüman bir öğrencinin okulun yemek salonunda diğer bir öğrenci tarafından yere yatırılarak darbedildiği görülüyor.

BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

Medyaya yansıyan haberlerde, ismini vermeyen bir öğrenci, “Müslüman bir kızın yerde diğer bir kız tarafından acımasızca dövüldüğünü gördüm.” dedi.

Olaya şahit olan diğer bir öğrencinin de Müslüman kızın başörtüsünün çıkarılmaya çalışıldığını ve yüzüne tükürüldüğünü aktardı.

ABD'de Müslüman kız öğrenciye saldırı

KAVGAYA KARIŞANLARA UZAKLAŞTIRMA

Olayın üzerine yüzlerce öğrenci aile üyesinin katıldığı okulun yönetim toplantısında Okul Müdürü Müdürü Victor Voleski, “Bu olayın etkisinden dolayı Müslüman toplumundan şahsen özür dilemek istiyorum.” ifadesini kullandı.

Kavganın muhtemel "nefret suçu" olarak soruşturulduğu belirtilirken, okul yönetiminin, "şiddete sıfır tolerans" politikası gereği, Müslüman kız da dahil kavgaya karışan ve videoyu çeken öğrencilere geçici bir süre uzaklaştırma cezası verdiği kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray önünde bir kişi kendisini ateşe verdi

Beyaz Saray önünde bir kişi kendisini ateşe verdi

23
Soylu: Büyükçekmece iddiası ispatlanırsa istifa ederim

Soylu: Büyükçekmece iddiası ispatlanırsa istifa ederim

18
Ünal Karaman: Geçtiğimiz yoldan hiçbir takım geçmedi

Ünal Karaman: Geçtiğimiz yoldan hiçbir takım geçmedi

8
20 bin dolarlık kaliforniyum maddesiyle yakalandı

20 bin dolarlık kaliforniyum maddesiyle yakalandı

10
Cipin çarptığı 18 küçükbaş hayvan telef oldu

Cipin çarptığı 18 küçükbaş hayvan telef oldu

11
Babasının taktikleriyle Avrupa şampiyonu oldu

Babasının taktikleriyle Avrupa şampiyonu oldu

7
Ağaca çarpan otomobil 3'e bölündü, dayı ile yeğeni öldü

Ağaca çarpan otomobil 3'e bölündü, dayı ile yeğeni öldü

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir