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ABD'de Müslüman vekilin kapısına "İsrail" notu bırakıldı

ABD'nin Filistin asıllı Michigan eyaleti vekili Raşida Tlaib'ın kongredeki ofisinin kapısına, İsrail yanlısı bir kişi tarafından nefret içerikli not yapıştırıldı -

AA | 27.03.2019 - 20:42..
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ABD'nin Michigan eyaleti vekili, Filistin asıllı Demokrat Raşida Tlaib, İsrail yanlısı bir kişi tarafından kapısına yapıştırılan nefret notunu ifşa ederek tepki gösterdi.

Müslüman vekil Raşida Tlaib, ABD Kongresi'nin ilk Müslüman başörtülü vekili Demokrat İlhan Omar'a hitap eden notu Twitter hesabından paylaştı.

MÜSLÜMAN VEKİLE IRKÇI NOT

Tlaib'in fotoğraf olarak paylaştığı notta, "İlhan Omar, şu mide bulandırıcı Yahudi nefretinden vazgeç. İmzan 'herkes için adalet' diyor. Buna Yahudiler de dahildir. Yahudilere karşı olan cihadın başarısız olacak. Yaşasın İsrail halkı." ifadeleri yer aldı.

ABD'de Müslüman vekilin kapısına

Söz konusu nota, "Bu, bugün kapımdaki nefret retoriği ve tehdittir. Artık korku çığırtkanlığı ve yalanları bırakın. Filistinliler de dahil herkesin insan haklarını hak ettiğini savunan değerlerle buraya gelin." sözleriyle tepki gösteren Tlaib, "İlhan Omar ve ben, eşitlik ve herkes için adalet konusunda mücadele ediyoruz. Bunda anti-semitik olan bir şey yok." dedi.

Omar'ın, İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesine (AIPAC) yönelik eleştirisi ABD'de tartışmalara neden olmuştu.

İlhan Omar'a yöneltilen itibar suikastine, İsrail lobisine yakınlığı ile bilinen pek çok Demokrat vekil ve senatör de katılmıştı.

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