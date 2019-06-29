taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

ABD'de Müslümanlara saldırı planlayan 3 kişiden itiraf

New York'ta Müslümanların yoğun olarak yaşadığı kasabaya bombalı saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle yargılanan 3 kişi, suçlu olduklarını kabul etti.

AA | 29.06.2019 - 07:54..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Bölge Savcı Yardımcısı Matthew Schwartz, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, sanıkların "Islamberg'teki Müslümanları öldürmeyi planladıklarını" itiraf ettiğini belirtti.

Vincent Vetromile (19), Brian Colaneri (20) ve Andrew Crysel (18) adlı gençlerin, "Terör eylemi tasarlama, silah ve patlayıcı alet bulundurma" suçlarından 4 ila 12 yıl arası hapis cezası alabileceği bildirildi.

ABD'de Müslümanlara saldırı planlayan 3 kişiden itiraf

KASABAYA EL BOMBALARIYLA SALDIRACAKLARDI

Ocakta 3 genç, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Islamberg kasabasına el yapımı bombalarla saldırı planladıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Polis, sanıkların evlerinde yaptığı aramalarda 3 el yapımı bomba ve 23 silah bulmuştu.

Islamberg kasabası, New York'un merkezinden bu bölgeye göç eden Pakistanlı din adamı Mübarek Ali Gilani ve takipçileri tarafından Catskills bölgesi yakınlarında kurulmuştu.

ABD'de Müslümanlara saldırı planlayan 3 kişiden itiraf

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Libya'da Hafter'den Türkiye'ye tehdit dolu açıklama

Libya'da Hafter'den Türkiye'ye tehdit dolu açıklama

264
Kredi kartı faizleri indirildi

Kredi kartı faizleri indirildi

78
Güney Kıbrıs'taki Maraş eyleminde Türklere linç girişimi

Güney Kıbrıs'taki Maraş eyleminde Türklere linç girişimi

50
Kayıp Nesrin'in annesi: Kızımın mezarını bilmek istiyorum

Kayıp Nesrin'in annesi: Kızımın mezarını bilmek istiyorum

9
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, G20 zirvesinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, G20 zirvesinde buluştu

16
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, G20 zirvesinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, G20 zirvesinde buluştu

30
Lunaparkta feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Lunaparkta feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir