ABD'de Müslümanların siyasete katılımı yüzde 25 arttı

ABD’de geçen yıl yapılan 6 Kasım ara seçimlerinde Müslümanların oy kullanım oranının bir önceki ara seçimlere kıyasla yüzde 25 artış gösterdiği belirlendi.

Ülkedeki Müslüman toplumun siyasi hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Emgage, "2018 Ara Sınav Müslüman Seçmen Katılımı" başlıklı bir rapor yayımladı.

İnternet sitesinde paylaşılan raporda, 2014’te yapılan ara seçimlere kıyasla Müslüman Amerikalı seçmenlerin 2018 ara seçimlerinde önemli eyaletlerde yüzde 25 artış gösterdiği kaydedildi.

Araştırmanın yapıldığı ve artışın gözlendiği Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Michigan, Virgina, Ohio ve Florida eyaletlerinin, Başkanlık ve Kongre seçimleri için de kilit eyaletler konumunda olduğuna işaret edildi.

2014 ara seçimlerine kıyasla 2018 ara seçimlerinde, Müslüman seçmenlerin katılım oranı Florida'da yüzde 22, Ohio'da yüzde 29, Virginia’da yüzde 31 ve Michigan’da yüzde 19 artış göstererek, 2014’te yaklaşık 130 bin olan toplam oydan 2018'de 285 binin üzerine çıkıldığı vurgulandı.

BİR SONRAKİ SEÇİMLERDE BÜYÜK ETKİSİ OLACAK

Kongre seçimlerinin genellikle yüzlerle ifade edilen farklarla kazanıldığı bu kilit eyaletlerde Müslüman seçmenlerin bu orandaki katılımının 2020 ABD Başkanlık ve Kongre seçimleri sonuçlarını da ciddi etkileyebileceği yorumları yapıldı.