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ABD'de Noel Baba gerçek değil diyen öğretmen kovuldu

New Jersey eyaletinde, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyleyen bir öğretmen, görevden uzaklaştırıldı.

AA | 07.12.2018 - 00:59..
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Öğretmenin, Hristiyanların en önemli bayramı olan Noel öncesinde çocuklara, Noel Baba'nın yanı sıra diğer mitolojik figürler olan elf'ler, uçan Ren geyikleri, leprikonlar, diş perisi ve Paskalya tavşanının da gerçek olmadığını söylediği belirtiliyor.

OKULDAN VELİLERE ÖZÜR MEKTUPLARI

Cedar Hill İlkokulu Müdürü Michael Raj, öğretmeni çocuklarının hayal dünyasını yıkmakla suçlayan velilere özür mektupları gönderdi.

Cedar Hill'in de bağlı olduğu bölge ilkokullarının sorumlusu Rene Rovtar, söz konusu öğretmenin artık bu okulda görev yapmayacağını açıkladı.

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