ABD'de nüfus sayımında vatandaşlık sorusu olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak nüfus sayımına vatandaşlık sorusu eklenmesi yönündeki girişimini sona erdirdiğini açıkladı.

"YASAL YOLLARLA ÖĞRENECEĞİZ"

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklama yapan Trump, nüfus sayımına vatandaşlık sorusu eklenmesi yönündeki çabasına son vermesine rağmen diğer tüm yasal yolları kullanarak kimlerin Amerikan vatandaşı olup olmadığını tespit edeceklerini söyledi.

"BU ÇOK KOMİK"

Trump, "20 milyar dolar harcayıp nüfus sayımı yapıyoruz ama insanlara en basit olarak Amerikan vatandaşı olup olmadığını soramıyoruz. Bu çok komik." değerlendirmesini yaptı.

Konuyla ilgili Başkanlık Kararnamesi çıkarma yetkisinin olduğunu kaydeden Trump, bu yola şimdilik başvurmamayı tercih ettiğini belirtti.