taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

ABD'de ölü sayısı 19 bin 715'e çıktı

Amerika'da ölü sayısı İtalya'yı geçti.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD'de ölü sayısı 19 bin 715'e çıktı

Koronavirüsün yeni merkezi haline gelen Amerika'da bilanço her geçen gün kötüye gidiyor

İtalya ve İspanya'da yüksek ölüm sayılarının hemen ardından, ABD kısa sürede bu iki ülkeyi hem ölüm hem de vaka sayısı olarak geride bıraktı.

İtalya'nın açıkladığı son verilere göre, koronavirüs salgınından son 24 saatte 619 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 19 bin 468'e yükselirken ABD'de de yeni verileri açıkladı.

ABD'de ölü sayısı 19 bin 715'e çıktı

ÖLÜ SAYISI 20 BİNE DAYANDI

Açıklanan verilere göre, enfekte sayısı yarım milyonu geçen ülkede, 19 bin 715 can kaybı bildirildi.

Böylece, haftalarca salgınla mücadele eden İtalya’yı geride bırakan ABD, korona nedeniyle "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.

İlginizi Çekebilir
İtalya'da koronadan 619 kişi daha hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 19 bin 468'e yükseldi.
Vuhan'da berberler işbaşı yaptı
Kendi elleriyle ürettiği maskeye hortum bağlayan Vuhanlı berber, müşterilerini bu şekilde traş ediyor.
ABD'de korona bilançosu: 18 bin 777 kişi öldü
ABD'de son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aşarken, ölenlerin sayısı 2 bin 91 arttı.
İngiltere'de koronadan 917 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 917 artarak, 9 bin 875 oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
964
Küçükçekmece'de polise saldıranların son hali
Küçükçekmece'de polise saldıranların son hali
904
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
511
Küçükçekmece'de olayların başladığı ilk an
Küçükçekmece'de olayların başladığı ilk an
555
Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi
Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi
569
Sky News Arapça, Türkiye övülünce yayını kesti
Sky News Arapça, Türkiye övülünce yayını kesti
309
Küçükçekmece'de yasağa uymayan 6 kişi polise saldırdı
Küçükçekmece'de yasağa uymayan 6 kişi polise saldırdı
602
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir