ABD'de ölü sayısı 19 bin 715'e çıktı

Koronavirüsün yeni merkezi haline gelen Amerika'da bilanço her geçen gün kötüye gidiyor

İtalya ve İspanya'da yüksek ölüm sayılarının hemen ardından, ABD kısa sürede bu iki ülkeyi hem ölüm hem de vaka sayısı olarak geride bıraktı.

İtalya'nın açıkladığı son verilere göre, koronavirüs salgınından son 24 saatte 619 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 19 bin 468'e yükselirken ABD'de de yeni verileri açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 20 BİNE DAYANDI

Açıklanan verilere göre, enfekte sayısı yarım milyonu geçen ülkede, 19 bin 715 can kaybı bildirildi.

Böylece, haftalarca salgınla mücadele eden İtalya’yı geride bırakan ABD, korona nedeniyle "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.