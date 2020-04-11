ABD'de, otobüse maskesiz binen adama polisten müdahale

Koronavirüs nedeniyle terhis ve celplerin ertelenmesi gündemde. Bedelli askerlik yapacaklar ise uzaktan eğitim alabilir.

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Sezon sonu serbest kalacak yıldızlar

Avrupa'da ve dünyada sezon sonu birçok futbolcu boşa çıkacak. İşte aralarında Gomis ve Cavani gibi yıldızların da yer aldığı o liste...