taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

ABD'de, otobüse maskesiz binen adama polisten müdahale

Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de, otobüse maskesiz binen bir kişi, polisler tarafından güçlükle indirildi.

DHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'de, otobüse maskesiz binen adama polisten müdahale

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde otobüs şoförü maskesiz binen bir yolcuyu defalarca uyardı.

Yolcu uyarıları dikkate almayınca, otobüs şoförü çareyi polisi aramakta buldu.

POLİSLER ZORLA İNDİRDİ

Vatandaşa olay yerine gelen polis müdahale etti. Polisin de uyarılarını dinlemeyen inatçı yolcuya polis zor kullandı.

Amatör kameradan kayda alınan olayın görüntüsünde ise polisin yolcuyu yaka paça otobüsten indirdiği görüldü.

Polisin yolcu hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

ABD'de, otobüse maskesiz binen adama polisten müdahale

ABD'de, otobüse maskesiz binen adama polisten müdahale

ABD'de, otobüse maskesiz binen adama polisten müdahale

ABD'de, otobüse maskesiz binen adama polisten müdahale

İlginizi Çekebilir
Güney Kore'de karantinaya uymayanlara elektronik bileklik
Güney Kore İçişleri Bakanlığı yetkilisi, bileklik takan ve karantinayı ihlal edenlere daha hafif cezalar verileceğini söyledi.
Koronavirüs aşısı eylül ayında hazır olabilir
Oxford Üniversitesi'nden Sarah Gilbert, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının işe yarayacağından yüzde 80 emin olduğunu belirtti.
İran'da son 24 saatte 125 kişi daha hayatını kaybetti
Ülkede korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 357'ye yükselirken, vaka sayısı ise 70 bini aştı.
İspanya'da korona kaynaklı can kaybı 16 bin 353 oldu
Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 daha arttı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
950
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
439
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
500
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
173
Ekmekleri fırıncılar ve sosyal destek grupları dağıtacak
Ekmekleri fırıncılar ve sosyal destek grupları dağıtacak
217
Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu
Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu
183
Erzincan'da marketlerdeki kalabalık tehlike saçıyor
Erzincan'da marketlerdeki kalabalık tehlike saçıyor
118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir