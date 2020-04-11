ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde otobüs şoförü maskesiz binen bir yolcuyu defalarca uyardı.
Yolcu uyarıları dikkate almayınca, otobüs şoförü çareyi polisi aramakta buldu.
POLİSLER ZORLA İNDİRDİ
Vatandaşa olay yerine gelen polis müdahale etti. Polisin de uyarılarını dinlemeyen inatçı yolcuya polis zor kullandı.
Amatör kameradan kayda alınan olayın görüntüsünde ise polisin yolcuyu yaka paça otobüsten indirdiği görüldü.
Polisin yolcu hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.
ABD'de, otobüse maskesiz binen adama polisten müdahale