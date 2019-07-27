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ABD'de otomobilde unutulan ikizler hayatını kaybetti

ABD’de çalıştığı yerin önüne otomobilini park eden adam, ikiz çocuklarını arka koltukta unuttu.

DHA | 27.07.2019 - 17:31..
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New York'ta otomobilinin arka koltuğunda ikiz çocuklarıyla yola çıkan Juan Rodriguez, otomobilini çalıştığı yerin yakınına park ettikten sonra çocuklarını unuttu ve otomobilden inerek işe gitti.

ABD'de otomobilde unutulan ikizler hayatını kaybetti

8 SAAT SONRA DÖNDÜ

Yaklaşık 8 saat sonra otomobiline döndüğünde, 1 yaşında, ikiz olan Phoenix ve Mariza isimli çocuklarının nefes almadığını fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocukların nefes almadığını ve ağızlarında köpük olduğunu fark etti. Çocuklar, otomobilin içerisinde hayatını kaybetti.

New York polisi, yaptığı açıklamada, Juan Rodriguez’in, ‘kasten ihmal’ ve ‘cinayet’ ile suçlandığını duyurdu.

Uzmanlar, New York’ta hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğünü, ancak 16 derecenin bile otomobillerin içerisinde sıcaklığın hızla artması sebebiyle ölümcül olabileceğini belirtti.

ABD'de otomobilde unutulan ikizler hayatını kaybetti

ABD'de otomobilde unutulan ikizler hayatını kaybetti

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