ABD polisi yine bir siyahiyi hedef aldı. Mepmphis'te bir polis memuru elleri kelepçeli vaziyetteki siyahi zanlıyı tekme tokat dövdü.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Kendisine tükürdüğü iddiasıyla gözaltında tuttuğu zanlıyı yere yatırıp dövmeye başlayan polis yerde yatan siyahiyi defalarca yumrukladı. Yoldan geçen bir kişi tarafından kaydedilen görüntü sosyal medyada paylaşılınca ülkede yaşanan polis şiddeti eylemleri yeniden gündeme geldi.

ABD'de polis şiddeti: Kelepçeli siyahiye dayak VİDEO

DİLENDİĞİ İÇİN KELEPÇELENDİ

Kelepçelenen adamın polis merkezinin kapısında dilendiği ve bu sebepten ötürü de gözaltına alındığı belirtildi.

Yerde yatan adamın polisler tarafından önce yumruklandığı, ardından da tekmelerle dövüldüğü görüldü. Kendisine tükürdüğü iddia edilen adam yerde dayak yemeye devam ederken çevredekiler de polis memurlarına tepki gösterdi, durması yönünde uyarıda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın üzerinden günler geçtikten sonra görüntüler sosyal medyada yayıldı. Olay hakkında harekete geçen Memphis polis departmanı, şiddet ve polisler hakkında soruşturma başlattı.

DÜNYADA POLİS ŞİDDETİ

Toplumsal olaylara yönelik gerçekleştirilen polis şiddeti yeniden gündeme geliyor. Özellikle ABD ile birlikte bu günlerde Fransa'da yaşanan polis şiddeti kendinden oldukça söz ettiriyor.

Hafta sonu Fransa'da 8 polis bir kişiyi linç etmiş, yakın mesafeden biber gazlı müdahalede bulunmuştu. Olaylarda polis şiddeti nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirmişti.