taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6748
Euro
6.3585
Altın
1418.68
Borsa
101088.73
Gram Altın
258.973

ABD'de polisten Demokrat kadın vekile: Mermi istiyor

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir polis memuru, hakaretedip sildiği Facebook mesajında, Demokrat Temsiciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'in 'vurulması gerektiğini' yazdı.

AA | 23.07.2019 - 04:57..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Cortez, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Sevmiyorsanız bu ülkeyi terk edip geldiğiniz yere dönün" dediği 4 kadın Kongre üyesinden biri.

Gretna kentinde 14 yıllık polis memuru olduğu belirtilen Charlie Rispoli, Perşembe günkü mesajında İngilizce'de hem barda tüm grup üyelerine alınan içki hem de mermi anlamına gelen "round" sözcüğü üzerinde kelime oyunu yaparak "Ocasio-Cortez'in ikincisine ihtiyacı olduğunu" yazdı.

Cortez'in daha önce bir barda çalıştığı belirtiliyor.

Rispoli'nin tepkiler üzerine Cuma günü mesajını sildiği, ertesi gün de Facebook hesabını kapattığı belirtiliyor.

ABD'de polisten Demokrat kadın vekile: Mermi istiyor

BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ: SÖZLERİ TEHDİT Mİ EMİN DEĞİLİM

Gretna Belediye Meclisi üyesi Wayne Rau, Rispoli'nin mesajını kınadı ancak bu sözlerin bir tehdit anlamına gelip gelmediğinden emin olmadığını söyledi.

"Dehşete düştüm. Bu sözler Gretna polis teşkilatını temsil etmiyor" diyen Rau, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesaja nasıl yaklaşmak gerektiğini bilmiyorum. Bir disiplin soruşturması ya da cezai kovuşturmaya polis müdürü Arthur Lawson'ın karar vermesi gerekir"

ABD'de polisten Demokrat kadın vekile: Mermi istiyor


Lowson, nola.com sitesine bu açıklamanın "hafife alınacak bir yanı olmadığını" belirterek "Gerekeni yapacağım. Teşkilatımızla bağlantılı bir kişinin bu tür açıklamalar yapmasını istemeyiz" dedi.

ABD'de polisten Demokrat kadın vekile: Mermi istiyor

Ocasio-Cortez'in sözcüsü Corbin Trent, Facebook mesajıyla ilgili soruları yanıtlamadı.

Cumhuriyetçi Parti'nin Louisiana eyaleti sorumlusu Tim Schneider da Pazar gecesi yayımladığı açıklamada polis memurunun sözlerinin partisinin değerlerini temsil etmediğini belirtti.

ABD'de polisten Demokrat kadın vekile: Mermi istiyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

69
Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

52
Edirne esnafını gurbetçiler sevindirdi

Edirne esnafını gurbetçiler sevindirdi

27
Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

73
51 yıl önce kaybolan Fransız denizaltısı bulundu

51 yıl önce kaybolan Fransız denizaltısı bulundu

5
Kastamonu'da alkollü sürücü 4 araca çarptı

Kastamonu'da alkollü sürücü 4 araca çarptı

5
Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için fidye istendi

Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için fidye istendi

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir