ABD'de polisten Demokrat kadın vekile: Mermi istiyor

Cortez, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Sevmiyorsanız bu ülkeyi terk edip geldiğiniz yere dönün" dediği 4 kadın Kongre üyesinden biri.

Gretna kentinde 14 yıllık polis memuru olduğu belirtilen Charlie Rispoli, Perşembe günkü mesajında İngilizce'de hem barda tüm grup üyelerine alınan içki hem de mermi anlamına gelen "round" sözcüğü üzerinde kelime oyunu yaparak "Ocasio-Cortez'in ikincisine ihtiyacı olduğunu" yazdı.

Cortez'in daha önce bir barda çalıştığı belirtiliyor.

Rispoli'nin tepkiler üzerine Cuma günü mesajını sildiği, ertesi gün de Facebook hesabını kapattığı belirtiliyor.

BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ: SÖZLERİ TEHDİT Mİ EMİN DEĞİLİM

Gretna Belediye Meclisi üyesi Wayne Rau, Rispoli'nin mesajını kınadı ancak bu sözlerin bir tehdit anlamına gelip gelmediğinden emin olmadığını söyledi.

"Dehşete düştüm. Bu sözler Gretna polis teşkilatını temsil etmiyor" diyen Rau, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesaja nasıl yaklaşmak gerektiğini bilmiyorum. Bir disiplin soruşturması ya da cezai kovuşturmaya polis müdürü Arthur Lawson'ın karar vermesi gerekir"





Lowson, nola.com sitesine bu açıklamanın "hafife alınacak bir yanı olmadığını" belirterek "Gerekeni yapacağım. Teşkilatımızla bağlantılı bir kişinin bu tür açıklamalar yapmasını istemeyiz" dedi.

Ocasio-Cortez'in sözcüsü Corbin Trent, Facebook mesajıyla ilgili soruları yanıtlamadı.

Cumhuriyetçi Parti'nin Louisiana eyaleti sorumlusu Tim Schneider da Pazar gecesi yayımladığı açıklamada polis memurunun sözlerinin partisinin değerlerini temsil etmediğini belirtti.