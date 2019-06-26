ABD'de poşete sarılmış halde atılan bebek bulundu

ABD'nin Georgia eyaletinde ormanlık alandan gelen sesler üzerine polise haber verildi. olay yerine gelen ve bölgede incelemeler yapan polisler, bir poşet içerisinde terkedilmiş vaziyette bir canlı bebek buldu.

TORBADAN BEBEK ÇIKTI

Olay, Gerogia eyaletindeki Atlanta şehrinin kuzeyindeki Cumming bölgesindeki bir ormanda 6 Haziran’da meydana geldi. Ormanlık bölgeden gelen sesler üzerine yapılan ihbar sonucu bölgeye gelen polis ekipleri, plastik torbaya sarılı halde yeni doğmuş bir bebek buldu.

Bebeğe, ‘India Bebek’ ismi verilirken; bebeğin bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bebeğin annesine ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.

























