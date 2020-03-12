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ABD'de resmi kurumlar korona nedeniyle kapatıldı

Beyaz Saray, Kongre ve Pentagon, koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı.

AA | 12.03.2020 - 18:01..
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Koronavirüs, ABD'de etkisini gösterirken, ülkede tedbirler de artırılıyor.

Koronavirüs nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırıldığı ABD'de önemli ziyaret destinasyonları arasında yer alan Beyaz Saray, Kongre Binası ve Pentagon'da da yeni adımlar atıldı.

Söz konusu binalar, ziyaretçilere kapatıldı.

BEYAZ SARAY'A ZİYARETLER İPTAL

Beyaz Saray, virüse karşı alınan önlemler nedeniyle bütün halka açık turları iptal etti. Daha önceden Beyaz Saray ziyareti için rezervasyon yaptıran kişiler de ilgili işletmelerle iletişime geçmeye yönlendirildi.

ABD'de resmi kurumlar korona nedeniyle kapatıldı

KONGRE, 1 NİSAN'A KADAR KAPALI

ABD Kongresinden yapılan yazılı açıklamada, Kongre binalarına yapılan ziyaretlerin bugün 17.00'den itibaren 1 Nisan'a kadar askıya alındığı kaydedildi.

Kongre ve Senato binalarına sadece Kongre üyelerinin, çalışanların, gazetecilerin ve resmi iş için gelenlerin kabul edileceğinin altı çizildi.

ABD'de resmi kurumlar korona nedeniyle kapatıldı

PENTAGON'DA HALKA AÇIK TUR YAPILMAYACAK

Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah da Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu sabah itibarıyla halka açık turların iptal edildiğini bildirdi.

Farah, "Haftalık 2 binden fazla ziyaretçimizden bu durumdan dolayı özür dileriz ancak bizim ilk önceliğimiz, halkımızın güvenliği." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de resmi kurumlar korona nedeniyle kapatıldı

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