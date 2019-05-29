ABD'de Rusya soruşturması kapandı

2016 yılında ABD Başkanı seçilen ve o tarihten itibaren görevde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerika'nın seçimlerine hile karıştırdığı iddia edilmişti. Hatta iddialar ve baskılar o kadar artmıştı ki Trump'ın, Rusya ile iş birliği yaptığı ve seçimlere etki ettiği belirtilmişti.

448 SAYFALIK MUELLER RAPORU

Tüm bu iddiaları değerlendiren parlamento, geçen senelerde konuyla ilgili bir dava açtı. Davarı yürüten kişi ise eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller olmuştu. Mueller'in hazırladığı 448 sayfalık 'Mueller Raporu' ise mahkemeye sunulmuştu.

SORUŞTURMA KAPANDI DEDİ VE İSTİFA ETTİ

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya soruşturması dosyasını resmen kapattığını ve Adalet Bakanlığı'ndaki görevinden istifa ettiğini açıkladı