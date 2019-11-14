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ABD'de saldırgan, yaşlı kadınları darbedip soydu

Restoranda oturan iki yaşlı kadını termosla döven saldırgan, daha sonra kaçan kadınların kredi kartı ve pasaportlarını çaldı.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 13:09..
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Geçtiğimiz Eylül ayında ABD'nin Arizona eyaleti 51. cadde üzerindeki restoranda, yaşlı kadınlara darp ve saldırı olayı gerçekleşti.

TERMOSLA YAŞLI KADINLARA VURDU

Saldırgan, gözüne kestirdiği iki yaşlı kadına ilk olarak termosla vurdu. Daha sonra kurbanlarına tabak ve kupa atmaya devam etti.

Yaşlı kadınları termosla dövüp, soydu

SALDIRGANDAN KAÇTILAR

Bu arada, bebeği olan bir aile de dahil olmak üzere diğer restoran müşterileri saldırı bölgesinden kaçmaya başladı. Kadınlardan biri mutfakta bir çalışanın arkasına saklandı. Zanlı ise o sırada diğer yaralı kadının peşinden koşmaya devam etti.

PASAPORTLARINI VE KREDİ KARTLARINI ÇALDI

47 yaşındaki saldırgan Joe Ernest Meza, polisin restoranın park yerinden geçtiğini tespit ettikten sonra yakalandı. Bildirildiğine göre darbettiği kadınların kredi kartlarını ve pasaportunu çaldı. Mahkeme kayıtları, saldrıganın çok sayıda suç kaydı olduğunu belirtti.

ABD'de saldırgan, yaşlı kadınları darbedip soydu

ABD'de saldırgan, yaşlı kadınları darbedip soydu

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