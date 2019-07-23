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ABD'de seyir halindeki araca yıldırım çarptı

Şiddetli yağmur sırasında bir aracın üzerine yıldırım düştü. O anlar kamerada...

İHA | 23.07.2019 - 13:22..
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ABD’nin Florida eyaletinde, arkadaşlarıyla buluşmak için yola çıkan çift şiddetli bir fırtınanın ortasında kaldı.

Aracın ön koltuğunda oturan kadın yağmurun şiddetini telefonuyla kaydetmek isterken bir anda öndeki aracın üzerine düşen yıldırımın görüntüsünü yakaladı.

"ŞİMŞEKLERİ ÇEKECEKTİM, BUNU BEKLEMİYORDUM"

Görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan ABD’li kadın yaptığı açıklamada, “Eşim ve ben, şehir dışındaki arkadaşlarla buluşmak için güneyde bulunan Fort Myers’a gidiyorduk. Kara bulutları gördük. Ancak bunun tipik Florida fırtınası olduğunu düşündüm. Kayıt almaya başladım ama asla bunun olacağını hayal etmemiştim” ifadelerini kullandı.

Bölge polisi, kazayla ilgili herhangi bir yaralanma ya da trafik kazası bilgilendirmesinin kendilerine ulaşmadığını açıkladı.

Otobanda seyreden araca yıldırım düştü

ABD'de seyir halindeki araca yıldırım çarptı

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