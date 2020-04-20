taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9113
Euro
7.5156
Altın
1681.92
Borsa
98179.82
Gram Altın
374.066
Bitcoin
49793.64

ABD'de seyyar satıcı, burnunu sildiği maskeyi taktı

ABD'nin California eyaletinde bir seyyar satıcı, taktığı maskeye burnunu silerken görüntülendi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

ABD'de seyyar satıcı, burnunu sildiği maskeyi taktı

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'de ölü sayısı her geçen gün artarken, hastalığın yayılma nedenlerinden biri olan 'duyarsızlığın' görüntüleri kaydedildi.

ABD'de seyyar satıcı, burnunu sildiği maskeyi taktı

TAKTIĞI MASKE İLE BURNUNU SİLDİ, YİNE TAKTI

California eyaletine bağlı San Francisco'da yaşayan Bir Türk vatandaşının paylaştığı videoda, salgın nedeniyle insanların evden çıkamamasını fırsata çevirmek isteyen Meksikalı bir seyyar satıcı, evlerin önünden geçtiği sırada taktığı maske ile burnunu siliyor ve sonra yine takıyor.

ABD'de seyyar satıcı, burnunu sildiği maskeyi taktı

ABD'de seyyar satıcı, burnunu sildiği maskeyi taktı

İlginizi Çekebilir
New York Belediye Başkanından Trump'a: Ölelim mi istersin
New York Belediye Başkanı de Blasio, ABD Başkanı Trump'ı Kovid-19 salgınıyla mücadelede kenti yalnız bırakmakla suçladı: Dilini mi yuttun?
Kanada’da silahlı saldırı: 16 ölü
Kanada'da hafta sonu yaşanan silahlı saldırı olayında yaşmını yitirenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Madagaskar'da koronavirüse karşı bitkisel ilaç üretildi
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, koronavirüse karşı geliştirdikleri önleyici ve tedavi edici bitkisel ilacı bugün tanıtacaklarını bildirdi.
Nijerya'da silahlı saldırılarda 47 kişi öldürüldü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 47 kişi yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
117
Sokağa çıkma yasağı bitti
Sokağa çıkma yasağı bitti
182
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından mesaj
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından mesaj
27
Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş
Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş
19
'Evde Kal' uyarısına uymayan ailesini ihbar etti
'Evde Kal' uyarısına uymayan ailesini ihbar etti
6
Uyuşturucu operasyonunda jandarmayla çatıştılar
Uyuşturucu operasyonunda jandarmayla çatıştılar
0
Yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca
Yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca
8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir