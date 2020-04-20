Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'de ölü sayısı her geçen gün artarken, hastalığın yayılma nedenlerinden biri olan 'duyarsızlığın' görüntüleri kaydedildi.

ABD'de seyyar satıcı, burnunu sildiği maskeyi taktı

TAKTIĞI MASKE İLE BURNUNU SİLDİ, YİNE TAKTI

California eyaletine bağlı San Francisco'da yaşayan Bir Türk vatandaşının paylaştığı videoda, salgın nedeniyle insanların evden çıkamamasını fırsata çevirmek isteyen Meksikalı bir seyyar satıcı, evlerin önünden geçtiği sırada taktığı maske ile burnunu siliyor ve sonra yine takıyor.

ABD'de seyyar satıcı, burnunu sildiği maskeyi taktı